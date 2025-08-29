МДМГ не исключает привлечения долга под крупные сделки M&A в случае снижения ставки ЦБ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп" (ГК "МД Медикал", МДМГ) планирует новые сделки M&A и не исключает привлечения долгового финансирования для крупных транзакций в случае снижения ставки ЦБ, сообщил на конференции для инвесторов основатель и генеральный директор компании Марк Курцер.

Сейчас у компании нет долговых обязательств. В мае МДМГ приобрела клиники ГК "Эксперт" за 8,5 млрд рублей, оплатив сделку собственными средствами.

"Планируем еще M&A обязательно. Пока мы не можем сказать, какие. И в зависимости от объема этих кейсов, мы не исключаем при снижении ставки ЦБ мы обязательно возьмем долг. Мы считаем, что долг поможет росту компании. И как только он будет рентабельным, мы его сможем спокойно обслуживать, мы обязательно его привлечем для супер-цели", - сказал Курцер.

Он также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что МДМГ якобы интересуется покупкой сети лабораторий "Инвитро".

"Начну с публикации. Для нас это было открытие. Мы не планировали и у нас не было никаких переговоров с собственниками "Инвитро", - сказал Курцер.

"МД Медикал" - сеть медицинских клиник. Компания на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

Компания объединяет 86 медицинских учреждений, в том числе 14 многопрофильных госпиталей и 74 амбулаторные клиники с присутствием на территории 35 регионов.