Поиск

МДМГ не исключает привлечения долга под крупные сделки M&A в случае снижения ставки ЦБ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп" (ГК "МД Медикал", МДМГ) планирует новые сделки M&A и не исключает привлечения долгового финансирования для крупных транзакций в случае снижения ставки ЦБ, сообщил на конференции для инвесторов основатель и генеральный директор компании Марк Курцер.

Сейчас у компании нет долговых обязательств. В мае МДМГ приобрела клиники ГК "Эксперт" за 8,5 млрд рублей, оплатив сделку собственными средствами.

"Планируем еще M&A обязательно. Пока мы не можем сказать, какие. И в зависимости от объема этих кейсов, мы не исключаем при снижении ставки ЦБ мы обязательно возьмем долг. Мы считаем, что долг поможет росту компании. И как только он будет рентабельным, мы его сможем спокойно обслуживать, мы обязательно его привлечем для супер-цели", - сказал Курцер.

Он также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что МДМГ якобы интересуется покупкой сети лабораторий "Инвитро".

"Начну с публикации. Для нас это было открытие. Мы не планировали и у нас не было никаких переговоров с собственниками "Инвитро", - сказал Курцер.

"МД Медикал" - сеть медицинских клиник. Компания на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

Компания объединяет 86 медицинских учреждений, в том числе 14 многопрофильных госпиталей и 74 амбулаторные клиники с присутствием на территории 35 регионов.

Марк Курцер МДМГ ГК "Эксперт"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд снял обеспечение с перешедшего государству Салаватского катализаторного завода

Alibaba разработала и тестирует новый ИИ-чип

Alibaba разработала и тестирует новый ИИ-чип

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });