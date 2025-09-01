Рынок акций РФ начал неделю с просадки ниже 2890 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник оказалось неудачной, инвесторы к вечеру вернулись к распродажам в отсутствие позитивных геополитических новостей, прежде всего касающихся урегулирования конфликта вокруг Украины; поддержку в течение дня оказывала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индекс МосБиржи к закрытию основных торгов откатился ниже 2890 пунктов после утреннего роста до 2925 пунктов.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2886,97 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1130,8 пункта (-0,6%); лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Группа Астра" (-2,6%), остальные blue chips на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 сентября, составил 80,4261 руб. (+9,45 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-2,9%), АФК "Система" (-2,9%), "НЛМК" (-2%), "ММК" (-1,5%), "ВК" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,3% "префы"), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд руб., сообщила компания. За аналогичный период прошлого года данный показатель сложился в размере 773 млрд рублей. Таким образом, произошло его снижение на 68,3%. С учетом полученной чистой прибыли в первом квартале в размере 170 млрд рублей, во втором квартале данный показатель зафиксирован на уровне 75 млрд рублей. Консенсус, составленный "Интерфаксом" по прогнозам аналитиков, предполагал этот показатель в размере 68 млрд рублей.

Подорожали акции "Эн+ груп" (+3,4%), "РусГидро" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,9%), "Русала" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,4%), "Татнефти" (+0,2%).

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в воскресенье.

Президент РФ в понедельник в Тяньцзине принимает участие в саммите ШОС. Путин прибыл в Китай накануне с четырехдневной поездкой. В Тяньцзине помимо саммита ШОС у российского президента запланирована двустороння повестка.

В завершение дня президент РФ переедет в Пекин, где состоится его официальный визит, российско-китайские переговоры, а также отдельные встречи с главами зарубежных государств.

В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что никаких конкретных договоренностей о проведении встречи президентов России и Украины, а также трехсторонней встречи с участием президента США в ходе саммита на Аляске 15 августа достигнуто не было.

"Пока то, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чем договаривались. Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия- ") Павлу Зарубину.

Также Ушаков отметил, что конкретных предложений, связанных с повышением уровня делегаций на переговорах России и Украины, от американской стороны пока нет.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказался за усиление санкций против РФ: как европейских, так и американских. По его словам, объектами санкций должны стать энергетический, финансовый секторы, и, "возможно, некоторые гражданские секторы".

В администрации США считают, что руководство некоторых европейских стран оказывает скрытое противодействие попыткам Вашингтона решить украинский кризис, сообщил в субботу портал Axios со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что европейские лидеры мешают усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент Путин и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, мы признательны за эти усилия", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК). По словам представителя Кремля, "европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колеса, европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость".

Президент США заявил, что Россия и Украина, возможно, сейчас не хотят организации двустороннего саммита для решения украинского конфликта, однако возможна трехсторонняя встреча - с участием Вашингтона. "Думаю, может пройти трехсторонняя встреча. Не уверен, что состоится двусторонняя встреча, но трехсторонняя - будет", - сказал он в опубликованном в субботу интервью изданию Daily Caller. Трамп вновь озвучил мысль, что стороны конфликта, возможно, еще не готовы его прекратить. "Может быть, им надо еще немного повоевать", - сказал президент.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи начал неделю сдержанной динамикой, курсируя недалеко от рубежа 2900 пунктов. Инвесторы ждут новостей из Китая, где с официальным визитом находится президент России Владимир Путин, вероятно заключение соглашений в энергетической сфере. В то же время в отношении продолжения переговорного процесса по Украине по-прежнему сохраняется неопределенность, что сдерживает основную массу покупателей.

Рыночная ситуация в начале недели была довольно благоприятной - котировки нефти и металлов росли, а рубль выглядел ожидаемо слабо после завершения налогового периода. Мировые рынки вошли в осень без ориентира в виде США, где отмечают День труда. Во вторник выйдет предварительная оценка ИПЦ еврозоны за август, в США опубликуют производственный PMI за август. В России Центробанк проведет пресс-конференцию по проекту Основных направлений единой государственной ДКП на 2026-2028 года, компания "Промомед" проведет вебинар по операционным и финансовым результатам за I полугодие. Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 сентября - колебания в коридоре 2850-2950 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, мировые фондовые индексы в понедельник показали "бычью" динамику. Аналитики отмечают признаки усиления инфляционного давления в США из-за повышенных пошлин, однако член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер поддерживает снижение ставки с сентября, указывая на сохраняющиеся проблемы на рынке труда. Вкупе с заявлением главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле можно ожидать, что ключевая ставка в США действительно будет снижена на заседании 16 сентября. Фьючерсы на CME закладывают снижение ключевой ставки на этом заседании с вероятностью 87%.

На российском рынке инвесторы ждут подтверждения движения геополитики в одну из сторон. С одной стороны, после встречи Путина и Трампа конфликт стал немного ближе к завершению. С другой, пока нет никаких четких подвижек и действий. На выходных власти Украины, наоборот, заявили, что планируют удары вглубь России. До тех пор, пока не будет большей ясности и конкретных действий в этом вопросе, не стоит ожидать сильных движений на рынке, считает Степанов.

В ближайшие несколько дней поддержкой для рынка будет визит президента РФ Владимира Путина в Китай, где он встретится с Си Цзиньпином и возможны позитивные заявления о сотрудничестве двух стран. Особенный позитив может быть для нефтегазовых компаний ("Газпром", "НОВАТЭК", "Роснефть"), главы которых также будут присутствовать на встрече с китайским лидером. Однако глобальные договоренности, например, о достройке "Силы Сибири-2", маловероятны, учитывая, что переговоры по проведению трубопровода в Китай идут уже более 10 лет, считает аналитик "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов ушел в "минус" по индексам, не получив достаточно корпоративных и глобальных драйверов для развития роста.

Акции "Эн+ Груп" в начале недели подскочили без очевидных фундаментальных сигналов. Цены на алюминий при этом остаются не так далеко от июльского максимума $2667,3 за тонну. Бумаги ПАО "Полюс" подросли вслед за ценами на золото, которые локально превышали $3555 за унцию, обновив исторический максимум. "РусГидро" на прошлой неделе отчиталась о росте чистой прибыли в I полугодии текущего года по МСФО до 31,6 млрд руб. против 23,65 млрд руб. годом ранее. Тем не менее, по "РусГидро" сохраняется неопределенность в отношении выплаты рекомендованных дивидендов за 2024 год в размере 0,076 руб. с доходностью 16%, а также потенциального моратория на дивиденды вплоть до 2028 года, отметила аналитик.

"Магнит" (-4,5%) опубликовал финансовые и операционные результаты за I полугодие текущего года слабее прогнозов. Так, чистая прибыль компании упала на 70% г/г, до 6,5 млрд руб. (прогноз "Велес Капитала": снижение на 48% г/г, до 11,7 млрд руб.), что было связано с ростом финансовых расходов на 226% г/г, до 29 млрд руб. "Магнит" также резко нарастил долговую нагрузку: в течение первой половины года чистый долг вырос с 252,8 млрд руб. до 430,6 млрд руб., включая сокращение денежных средств на 40,8 млрд руб. На фоне высокого уровня долга и запланированных капитальных расходов быстрого возвращения компании к выплате дивидендов ожидать не приходится и, в лучшем случае, рекомендация будет дана ближе ко второй половине следующего года, считает Кожухова.

Нефть Brent выросла, продвигаясь к максимуму прошлой недели $68,49 за баррель. Инвесторы оценивают влияние участившихся взаимных атак на энергетическую инфраструктуру России и Украины. В понедельник при этом в рамках саммита ШОС Путин провел встречу с премьером Индии Моди после того, как на прошлой неделе США наложили на Индию повышенные пошлины за покупку российской нефти. Итоги переговоров лидеров пока неизвестны, но можно предположить, что в обсуждении были затронуты в том числе энергетические контракты, считает аналитик.

Индексы Мосбиржи и РТС опустились ниже отметок 2900 и 1140 пунктов соответственно, которые протестировали по ходу дня. Рынок не получил значимых корпоративных драйверов с саммита ШОС, но, вполне вероятно, новостной фон активизируется по ходу недели. На вторник, в частности, запланированы переговоры Путина и Си Цзиньпина, которые могут коснуться вопросов энергетики, заключила представитель "Велес Капитала".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, промежуточное сопротивление для индекса МосБиржи составляет 2950 пунктов, но основная преграда лежит выше, в районе 3000 пунктов, и пробить ее без появления позитивных новостей будет сложно.

Такими драйверами могут стать новости из Китая, где с визитом находится президент РФ Владимир Путин. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что "Газпром" и корпорация CNPC планируют подписать три ключевых документа. Не исключено, что какие-то соглашения будут подписаны и с "Роснефтью" , а также с "НОВАТЭКом" . Эти бумаги стоит держать и готовиться фиксировать спекулятивную прибыль по ним, полагает Антонов.

В целом же боковик на рынке акций пока остается в силе. Поводов для выхода из него вниз с пробоем отметки 2720 пунктов пока нет. Для прорыва выше 3000 пунктов нужны позитивные новости, либо очень мягкое решение Банка России по ключевой ставке, заключил представитель компании "Алор брокер".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на рынке акций РФ инвесторы пока проявляют нерешительность.

"На российском рынке акций на данном этапе не просматривается очевидных предпосылок для устойчивого восстановления фондовых индексов. Пик сезона корпоративной отчетности остался позади, результаты компаний в основном совпали с консенсус-ожиданиями, и позитивных сюрпризов со стороны крупнейших эмитентов замечено не было. Повышение доходности облигаций не добавляет аргументов в пользу покупки акций, равно как и невыразительная динамика на нефтяном рынке. Более мягкая позиция Банка России на заседании в сентябре могла бы предоставить импульс к более выраженному росту фондовых индексов. Тем не менее заседание регулятора намечено только на конец следующей недели, и до этого времени индекс МосБиржи может колебаться в границах широкого диапазона 2600-3000 пунктов", - считают аналитики компании "Цифра брокер".

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), подросли Европа (индексы CAC 40 и DAX прибавили 0,01-0,6%, FTSE не изменился) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили 0,1-0,2%).

Биржи США в понедельник закрыты в связи с праздником (День труда).

Участники рынка продолжают оценивать статданные из США, указавшие на умеренное ускорение инфляции (индекс PCE Core) в июле, и то, как они могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по ключевой процентной ставке на следующем заседании.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддерживает серию снижений базовой процентной ставки начиная с сентября. Уоллер голосовал за снижение ставки на июльском заседании и теперь "еще больше уверен", что это было правильным решением. Он отметил, что последние данные по рынку труда говорят о сохранении неблагоприятных трендов. По словам Уоллера, ситуация на этом рынке может быть хуже, чем выглядит на первый взгляд.

Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября, и вероятность снижения ставки на этом заседании оценивается рынком в 87,6%, по данным FedWatch. Месяц назад оценка приближалась к 100%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,4 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали чуть более активного подъема, до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Китайский PMI сферы услуг и строительства вырос до 50,3 пункта по сравнению с 50,1 пункта в июле, совпав с ожиданиями рынка. Сводный PMI увеличился до 50,5 пункта против 50,2 пункта в предыдущем месяце.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены подросли на фоне ослабления доллара США и роста опасений по поводу перебоев в поставках российской нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $68,23 за баррель (+1,1% и -0,7% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $64,78 за баррель (+1,2% и -0,9% в пятницу).

Участники рынка следят за геополитическими новостями. Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ШОС провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Министерство иностранных дел Индии сообщило, что лидеры двух стран "обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях".

В прошлом месяце Вашингтон ввел дополнительные пошлины на импорт в США индийской продукции в связи с продолжающимися закупками Индией российской нефти. Инвесторы и эксперты опасались, что отказ этой страны от таких закупок может изменить баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Поддержку рынку в понедельник оказывает ослабление американского доллара, повышающее привлекательность покупки нефтяных фьючерсов для трейдеров, пользующихся другими валютами, а также опасения относительно стабильности поставок российской нефти на фоне ударов, наносимых Украиной по энергетической инфраструктуре РФ.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Магнита" (-4,5%), "Мечела" (-4,1%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-*3%), "ТГК-2" (-2,5%), ПАО "Инарктика" (-2,2%), ПАО "Ренессанс страхование" (-2,1%).

Выросли "префы" ПАО "Россети Томск" (+9,6%), акции ПАО "Наука-Связь" (+9,4%), ПАО "Лензолото" (+5,2% и +5,5% "префы"), ПАО "Евротранс" (+4,4%), ПАО "НПО "Наука" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,91 млрд рублей (из них 6,22 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,28 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 2,94 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).