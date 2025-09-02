Минвостокразвития отметило, что портфель замороженных ГЧП-проектов превысил завершенные на 300 млрд руб.

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционный портфель приостановленных из-за высокой ключевой ставки проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) значительно превышает по объему уже реализованные, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Сейчас портфель ГЧП-проектов "в холодильнике" кратно превышает уже завершенные – примерно на 300 млрд руб. (...) Брать в банке кредит под 23-25% годовых, а потом десять лет расплачиваться за него из бюджета нерационально. По факту это приведет к удорожанию проектов в два-три раза", - отметил Чекунков, отвечая на вопросы издания "Эксперт" о ГЧП-проектах на Дальнем Востоке и в Арктике.

Глава Минвостокразвития уточнил, что в списке замороженных почти все проекты по строительству, благоустройству городов, созданию общественных центров, набережных, музеев, спортивных объектов.

"По ряду из них мы вынуждены были перейти на прямое бюджетное финансирование, например, при создании инновационно-технического центра во Владивостоке. На трехлетку у нас заложено 6,7 млрд руб. под этот проект, и добавим еще порядка 18 млрд рублей", - заметил министр.

Возобновление интереса инвесторов к проектам на основе ГЧП по названным направлениям, как пояснил Чекунков, возможно, если разница между ключевой ставкой и инфляцией не превысит 10%.

ЦБ РФ в июне предложил снизить риск-веса при расчете нормативов достаточности капитала банками по проектам ГЧП, где заключены прямые концессионные соглашения, позволяющие перенести риски невозврата кредита на государство или субъект РФ.

Газпромбанк предложил обсудить возможность получения банками долгосрочного фондирования от Банка России по льготной ставке через включение инфраструктурных проектов, реализуемых на принципах ГЧП, в специализированный механизм рефинансирования.