Цена нефти Brent выросла до $68,43 за баррель

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются утром во вторник на фоне опасений относительно стабильности российских поставок.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве составляет $68,43 за баррель, что на $0,28 (0,41%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,67 (1%) до $68,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,9 (1,41%) от уровня закрытия пятницы, до $64,91 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.

Поддержку нефтяному рынку оказывает обеспокоенность в связи с возможными перебоями в поставках нефти из РФ на фоне продолжающихся атак Украины на российские энергетические объекты.

"Угрозы для энергетической инфраструктуры в России остаются высокими, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам ANZ Group Дэниел Хайнс. - В выходные Украина вновь нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, повысив интенсивность атак".

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что Белый дом на этой неделе рассмотрит все возможности для воздействия на Россию. Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать варианты санкционного давления на РФ, поскольку конфликт на Украине все еще продолжается.

Участники рынка следят за саммитом ШОС, где во вторник проходят российско-китайские переговоры на высшем уровне. Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры двух стран "обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях", сообщило по итогам встречи министерство иностранных дел Индии.

Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти. В прошлом месяце Вашингтон ввел дополнительные пошлины на импорт в США индийской продукции в связи с продолжающимися закупками Индией нефти из РФ.

Ожидания формирования избытка предложения на фоне ослабления спроса и наращивания добычи сдерживают рост нефтяных цен.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти, увеличили свои квоты с 1 сентября. Инвесторы ждут заседания ОПЕК+, намеченного на 7 сентября, на котором будет обсуждаться дальнейшая политика этой группы.

"Ключевой фундаментальный вопрос заключается в том, продолжат ли производители нефти из ОПЕК+ повышать целевые показатели добычи после сентября", - написал аналитик Тим Эванс в бюллетене Evans on Energy.