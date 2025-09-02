Поиск

Минсельхоз надеется на получение права на экспорт озимой пшеницы в Китай

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ надеется на положительное решение Китаем вопроса о поставках озимой пшеницы на китайский рынок.

"Мы очень надеемся на это, потому что не очень понимаем природу отказа в принятии озимой пшеницы", - заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут журналистам в Пекине.

По ее словам, "это точно такая же пшеница", к ней предъявляются те же требования по отсутствию карантинных объектов, что и к яровой.

"Планомерно с коллегами общаемся, очень надеемся на успех", - сказала она.

В настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые виды этого зерна. РФ добивается разрешения на их поставки на китайский рынок.

По данным ГТУ КНР, в 2024 году Китай импортировал российской пшеницы на $87,252 млн, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году (на $34,71 млн). Импорт ячменя вырос до $177,1 млн со $110,3 млн соответственно.

Минсельхоз РФ Оксана Лут Китай
