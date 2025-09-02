Поиск

Аналитики ЦБ отметили замедление экономической активности в РФ в июле-августе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Экономическая активность в РФ в июле-августе замедлилась, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Макроэкономическая статистика и опросные данные за июль-август указывают на замедление экономической активности", - говорится в обзоре.

Аналитики также отмечают, что "макроэкономическая статистика за июнь-июль показала, что экономическая активность в базовых отраслях замедлилась относительно очередного циклического пика, достигнутого в мае".

"Вместе с тем в потребительском сегменте в этот период наблюдалось оживление. Оно поддерживалось продолжающимся быстрым ростом номинальных и реальных зарплат и доходов, судя по статистике за май-июнь. В такой ситуации отсутствие роста розничного кредитного портфеля лишь частично сдерживает потребление домохозяйств и локализовано в товарных категориях, в которых высока доля покупок в кредит. Это прежде всего товары длительного пользования", - говорится в докладе о потребительской активности.

В ЦБ отмечают, что динамика по отдельным сферам деятельности остается весьма разнородной, сокращение положительного разрыва выпуска, уменьшение перегрева спроса проявляются в большей мере в сферах, где наблюдался их наиболее резкий скачок на исторически рекордные уровни в 2023-2024 годах.

"При этом состояние рынка труда, как в части широкого круга индикаторов занятости, так и в части темпов роста заработных плат, показывает, что в целом по экономике текущий уровень спроса поддерживает занятость вблизи предельных уровней (при некотором снижении загрузки трудовых ресурсов в отдельных отраслях)", - говорится в обзоре.

