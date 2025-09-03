Индекс PMI сферы услуг РФ в августе вырос с 48,6 до 50 пунктов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в августе 2025 года увеличился до 50 пунктов по сравнению с 48,6 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, вырос до 49,1 пункта с 47,8 пункта в июле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности, ниже этого уровня - на ее ослабление.

"Хотя объемы новых заказов продолжали сокращаться, темпы снижения были незначительными, - отмечается в сообщении агентства. - Тем временем компании зафиксировали более быстрый рост занятости, несмотря на небольшое снижение ожиданий по объему производства на предстоящий год".

Компании связывают снижение новых продаж со сложными финансовыми условиями и неуверенностью клиентов.

Тем не менее российские поставщики услуг продолжали нанимать сотрудников в августе. Они стремятся увеличить мощности в связи с ожидаемым ростом продаж в ближайшие месяцы. В результате темпы роста занятости достигли максимума с февраля.

Более высокие цены на коммунальные услуги и услуги поставщиков привели к росту общих операционных расходов компаний, но более благоприятная динамика обменного курса способствовала ослаблению инфляции, отмечается в отчете S&P Global.

Российские поставщики услуг ожидают роста деловой активности в ближайшие двенадцать месяцев, однако уверенность в перспективах снизилась по сравнению с июлем. По данным компаний, позитивные настроения подкрепляются надеждами на усиление спроса и выход на новые рынки.