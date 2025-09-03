Поиск

Индекс PMI сферы услуг РФ в августе вырос с 48,6 до 50 пунктов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в августе 2025 года увеличился до 50 пунктов по сравнению с 48,6 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, вырос до 49,1 пункта с 47,8 пункта в июле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности, ниже этого уровня - на ее ослабление.

"Хотя объемы новых заказов продолжали сокращаться, темпы снижения были незначительными, - отмечается в сообщении агентства. - Тем временем компании зафиксировали более быстрый рост занятости, несмотря на небольшое снижение ожиданий по объему производства на предстоящий год".

Компании связывают снижение новых продаж со сложными финансовыми условиями и неуверенностью клиентов.

Тем не менее российские поставщики услуг продолжали нанимать сотрудников в августе. Они стремятся увеличить мощности в связи с ожидаемым ростом продаж в ближайшие месяцы. В результате темпы роста занятости достигли максимума с февраля.

Более высокие цены на коммунальные услуги и услуги поставщиков привели к росту общих операционных расходов компаний, но более благоприятная динамика обменного курса способствовала ослаблению инфляции, отмечается в отчете S&P Global.

Российские поставщики услуг ожидают роста деловой активности в ближайшие двенадцать месяцев, однако уверенность в перспективах снизилась по сравнению с июлем. По данным компаний, позитивные настроения подкрепляются надеждами на усиление спроса и выход на новые рынки.

РФ S&P Global
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ отозвал лицензию у санируемого банка "Таврический"

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

Миллер считает, что в Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ

Миллер считает, что в Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7090 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });