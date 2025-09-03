"Лидер" стал владельцем 25% в компании-перевозчике будущей ВСМ Москва-Петербург

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ЗАО "Лидер" стало владельцем 25% в компании-перевозчике будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом ООО "ВСМ-400".

По данным ЕГРЮЛ, данные об этом были внесены в госреестр 2 сентября.

Доля ГУП "Московский метрополитен" в "ВСМ-400"соответственно сократилась со 100% до 75%.

Уставный капитал "ВСМ-400" составляет 1 млрд 666 млн 670 тыс. руб.

Строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург ведется в рамках концессионного соглашения Росжелдора и ООО "ВСМ Две столицы", которое выступает концессионером проекта. Учредителями ООО "ВСМ Две столицы" является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер".

ВСМ Москва-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Ее протяженность составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Запуск магистрали предполагается в 2028 году. Ожидается, что ежегодно ВСМ Москва-Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.

В перспективе сеть высокоскоростных магистралей планируется построить в направлениях Москва-Екатеринбург, Москва-Адлер и Москва-Минск. Потребность в высокоскоростных поездах для них превысит 250 составов.