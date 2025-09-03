Поиск

"Лидер" стал владельцем 25% в компании-перевозчике будущей ВСМ Москва-Петербург

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ЗАО "Лидер" стало владельцем 25% в компании-перевозчике будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом ООО "ВСМ-400".

По данным ЕГРЮЛ, данные об этом были внесены в госреестр 2 сентября.

Доля ГУП "Московский метрополитен" в "ВСМ-400"соответственно сократилась со 100% до 75%.

Уставный капитал "ВСМ-400" составляет 1 млрд 666 млн 670 тыс. руб.

Строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург ведется в рамках концессионного соглашения Росжелдора и ООО "ВСМ Две столицы", которое выступает концессионером проекта. Учредителями ООО "ВСМ Две столицы" является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер".

ВСМ Москва-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Ее протяженность составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Запуск магистрали предполагается в 2028 году. Ожидается, что ежегодно ВСМ Москва-Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.

В перспективе сеть высокоскоростных магистралей планируется построить в направлениях Москва-Екатеринбург, Москва-Адлер и Москва-Минск. Потребность в высокоскоростных поездах для них превысит 250 составов.

ЗАО "Лидер" ООО "ВСМ-400" ВСМ ВСМ Москва-Петербург Росжелдор ООО "ВСМ Две столицы"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ назвал рыночной формулу цены газа по "Силе Сибири 2"

Президент РФ назвал рыночной формулу цены газа по "Силе Сибири 2"

Курс юаня на МосБирже превысил отметку 11,3 руб. впервые с конца июля

Курс юаня на МосБирже превысил отметку 11,3 руб. впервые с конца июля
Восточный экономический форум - 2025

Минфин РФ не получал запросов от крупных банков с просьбой о докапитализации

Нефтяники в августе получили 80,4 млрд руб. по демпферу, в июле - 60 млрд руб.

Нефтяники в августе получили 80,4 млрд руб. по демпферу, в июле - 60 млрд руб.

Минфин РФ с 5 сентября увеличит продажу валюты/золота до 1,4 млрд руб. в день

ЦБ РФ отозвал лицензию у санируемого банка "Таврический"

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });