Банки во II квартале увеличили вложения в ОФЗ на 4,4% до 16,2 трлн рублей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Банки во втором квартале нарастили свои вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) на 4,4%, или на 700 млрд рублей, до 16,2 трлн рублей, говорится в обзоре ЦБ по банковскому сектору.

На рост вложений повлиял выкуп банками новых выпусков ОФЗ на 800 млрд руб. (72% от размещений, в основном это бумаги с постоянным купоном) и положительная переоценка на 200 млрд рублей на фоне ожиданий по смягчению денежно-кредитных условий. При этом рост нивелировался продажами прочим участникам рынка на сумму около 300 млрд рублей.

В обзоре отмечается, что в результате роста объема бумаг с постоянным купоном в портфеле ОФЗ (на 400 млрд рублей, до 3,5 трлн рублей) его чувствительность к изменению процентных ставок несколько увеличилась.

Портфель корпоративных облигаций увеличился на 9,6%, или на 500 млрд рублей, до 5,6 трлн рублей, прочих бумаг - сократился на 100 млрд рублей.

В целом прирост портфеля долговых ценных бумаг банков составил 1,1 трлн рублей, или 4,4%.