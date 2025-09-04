Поиск

Сбер оценил возможный ущерб экономике РФ из-за кибератак за 8 месяцев в 1,5 трлн руб

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Количество кибератак на российский бизнес за восемь месяцев 2025 года выросло в три раза по сравнению с прошлым годом, возможный ущерб экономике РФ за январь-август этого года может составить 1,5 трлн рублей, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мы считаем, что в целом на сегодняшний день, по итогам восьми месяцев, кибератаки в нашей стране в отношении организаций увеличились в три раза. (...) Количество атак на Сбер больше, больше примерно в два раза", - сказал Кузнецов в ходе ВЭФ-2025.

"По нашей оценке, при росте атак в три раза, мы считаем, что в целом ситуация имеет тренд на ухудшение, и за вот эти восемь месяцев, которые мы с вами уже прошли, ущерб российской экономике может составить около 1,5 трлн рублей", - добавил он.

По его словам, атаки на компании чаще всего совершаются двумя способами. Первый способ - DDoS-атаки, что позволяет остановить деятельность компании, которая не имеет средств защиты. Второе направление более сложное, это когда киберпреступники с разных направлений пытаются внедрить в систему компании вредоносное программное обеспечение.

"По нашей оценке, в 2025 году уже было атаковано не менее 53% российских компаний, отечественных компаний, при этом из тех, кого атаковали, фактически 8 из 10 столкнулись с серьезными последствиями. При этом четверть из этих компаний призналась, что они понесли существенные репутационные риски", - сказал зампред правления Сбербанка.

По его словам, одна четверть компаний призналась, что у них есть серьезные финансовые потери. Примерно половина (48%) заявила, что у них были простои, когда бизнес, деятельность, работа сайтов останавливалась.

"Сегодня в числе главных целей (кибератак - ИФ) становятся государственный сектор, государственные структуры, министерства, ведомства, администрации, субъекты Российской Федерации, государственные структуры. И это говорит о том, что не просто интерес в том, что атаковать именно госсектор, это говорит и о качестве уровня киберзащиты", - сказал Кузнецов.

