В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ ждет грузооборот морских портов РФ на уровне прошлого года, но не исключает снижения показателя из-за падения перевалки угля, сообщил журналистам замглавы ведомства Александр Пошивай в кулуарах ВЭФ-2025.

"Мы либо останемся в рамках прежнего (года - ИФ), либо у нас будет небольшое снижение за счет того, что с углем есть некоторое падение. Поэтому мы взяли за цель грузооборот прошлого года и будем к этому стремиться", - сказал Пошивай.

По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), грузооборот морских портов РФ в январе-июле 2025 года уменьшился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 498,8 млн тонн.

В 2024 году грузооборот морских портов уменьшился на 2,3% по сравнению с 2023 годом, до 886,3 млн тонн.

