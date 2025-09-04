ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение" до 75%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение", крупнейшем игроке российского рынка учебной литературы, до 75%, следует из выступления главы госкорпорации Игоря Шувалова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

"Мы консолидировали сейчас, это совместная была работа администрации президента и правительства, 100% акций компании "Просвещение". У ВЭБа - 75%, у РФПИ - 25%", - сказал Шувалов.

В число владельцев издательства госкорпорация вошла несколько лет назад в составе группы инвесторов. В мае 2021 года было объявлено, что ВЭБ, Сбербанк и РФПИ получат по 25% в "Просвещении", 100% которого оценены в сумму порядка 108 млрд рублей. До сделки основными бенефициарами "Просвещения" являлись Олег Ткач и Владимир Узун, основатели "Олма Медиа" (эта компания в 2011 году приобрела у государства 100% "Просвещения" за 2,25 млрд руб.), считалось, что по итогам сделки 2021 года у них осталось 25%.

В марте этого года газета "Ведомости" писала, что ВЭБ договорился со Сбером о покупке его 25%-й доли в издательстве и увеличил свой пакет в "Просвещении" до 50%. В опубликованной на прошлой неделе отчетности ВЭБ сообщал, что в августе группа дополнительно приобрела 25% акций в совместно контролируемой компании, но не уточнил, о каком активе идет речь (и кто является контрагентом по сделке).

Схема владения "Просвещением" такова: собственником АО "Издательство "Просвещение" является ООО "Просвещение", а оно, в свою очередь, принадлежит АО "Просвещение". Формально бенефициары этого АО не называются: на конец 2024 года 50% было у УК "Молния", доверительного управляющего ЗПИФа "Образовательная платформа", по 25% - у ООО "ППИТ-12" (информация о владельцах не раскрывается) и ООО "Инвест ПРО" (владелец - ЗПИФ "Форте" под управлением УК "Фин-партнер").

В ходе ВЭФ-2025 было объявлено, что Wildberries-Russ (ООО "РВБ") совместно с ГК "Просвещение" планируют развивать цифровую платформу в сфере госзакупок для российских школ.

"Мы должны зарабатывать столько, чтобы стоимость компании не падала, а росла, и дивиденды акционеры получали", - сказал Шувалов на ВЭФ, отметив, что совместный проект с Wildberries позволит при сокращающейся выручке от продажи учебников "прозрачно зарабатывать на продаже оборудования для школ".

Выручка АО "Издательство "Просвещение" по РСБУ в 2024 году составила 51,1 млрд руб. против 47,8 млрд в 2023 году, чистая прибыль выросла до 29,9 млрд руб. с 27,5 млрд руб.