Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренно позитивную динамику, отыгрывая как в целом нейтральный геополитический новостной фон, так и ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 12 сентября.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2887,89 пункта (+0,49%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,2%.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,2%), "Русала" (+0,9%), МКПАО "ВК" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), МКПАО "Яндекс" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%) и Сбербанка (+0,3%).

Московская биржа открытие торгов IMOEX2
