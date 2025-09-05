Поиск

Одобрен мораторий "РусГидро" на выплату дивидендов до 2029 года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мораторий ПАО "РусГидро" на выплату дивидендов до 2029 года в числе прочих мер был одобрен на прошедшем в четверг совещании по энергетике, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами совещания.

В целом были приняты все меры, которые предлагались ранее, сказал собеседник агентства.

В "РусГидро" не ответили на запрос "Интерфакса".

Ранее сообщалось о подготовке правительством РФ вместе с руководством "РусГидро" предложений по улучшению экономического состояния компании. В рамках этого плана обсуждается отказ энергохолдинга от выплаты дивидендов.

Среди других возможных мер поддержки "РусГидро" также обсуждались ускоренная либерализация энергоцен на Дальнем Востоке, корректировка сроков реализации капиталоемких проектов инвестпрограммы генерирующей компании и другие.

О том, что правительство РФ вместе с руководством "РусГидро" готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, в начале 2025 г. рассказал вице-премьер Юрий Трутнев. "Основная проблема "РусГидро" заключается в том, что она платит за уголь по рыночной цене, а тарифы держит в регулируемом секторе. Экономика таким образом не работает", - говорил он.

Заемные средства "РусГидро" по итогам I полугодия 2025 г. составили в 635,51 млрд руб.

В то же время инвестиции "РусГидро" в реконструкцию оборудования действующих электростанций и электросетей, а также строительство новых электростанций на 2025-2029 гг. оцениваются в 998,95 млрд руб., в том числе в 2025 г. - 226,27 млрд руб., сообщала компания в своем отчете по МСФО.

На ВЭФ-2025 член правления "РусГидро" Роман Бердников заявил, что финансовые возможности компании сейчас ограничены. "Мы находимся на пике, когда просто не можем занять деньги в банке", - сказал он.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. – Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.

РусГидро Правительство РФ
