Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в августе выросло на 541 тыс. до 38,4 млн

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в августе 2025 года увеличилось на 541 тыс. и достигло 38,4 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Частные инвесторы увеличили число открытых счетов до 72 млн с 70,9 млн по итогам июля.

Сделки на фондовом рынке Мосбиржи в августе заключали 3,4 млн человек, из них 347 тыс. - квалифицированные инвесторы.

Вложения частных инвесторов в ценные бумаги с начала года составили 1,52 трлн рублей, из них в августе - 268,2 млрд рублей (в 2,4 раза больше, чем в августе 2024 года). Инвестиции в акции составили 8,3 млрд рублей, в облигации - 198,3 млрд рублей, в паи фондов - 61,6 млрд рублей.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в августе составила 70%, облигациями - 34%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,1 млн, торговый оборот на них вырос на 39% по сравнению с августом 2024 года, до 315 млрд рублей. В структуре оборота 61% - сделки с акциями, 17% - с облигациями и 22% - с паями фондов.

Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в августе были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,1% и 7,1% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (14,9%), "Газпрома" (14,2%), "Т-Технологий" (7%), "Яндекса" (5,9%), "Роснефти" (5,9%), ВТБ (5,8%), "НОВАТЭКа" (5,1%) и "Полюса" (5%).

В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT (доля - 35,7%), SBMM (19%), AKMM (18%), BCSD (2,5%) и фонд инвестиций в облигации AKMB (2,5%).

Доли утренней и вечерней сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 9,5% и 20% соответственно. Частные инвесторы были с долями 83% и 76% соответственно.