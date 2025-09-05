"Росатом" ликвидирует пункт хранения радиоактивных отходов УЭХК в 2028 году

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" в 2028 году планирует полностью завершить работы по выводу из эксплуатации пункта долговременного хранения радиоактивных отходов (РАО) на территории АО "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, Свердловская область, входит в АО "ТВЭЛ").

Как сообщил руководитель проектного офиса по выводу из эксплуатации, реабилитации загрязненных территорий и обращению с РАО УЭХК Юрий Скосырский в пятницу журналистам в ходе пресс-тура на предприятие, в 2027 году из пункта будут полностью извлечены радиоактивные отходы. В 2028 году пройдут необходимые обследования участка, он будет засыпан грунтом и засеян травой.

Как сообщалось, пункт планируется ликвидировать с проведением работ по реабилитации территории его расположения до состояния "зеленой лужайки".

"То есть мы должны все это удалить и привести в состояние, ну, в крайнем случае, "коричневой" лужайки. "Коричневая" лужайка, что подразумевает, что мы можем любой производственный объект построить на этом месте", - добавил Скосырский.

Этот пункт долговременного хранения РАО эксплуатировался комбинатом с 1951 по 1964 год. Работы по его ликвидации начались в 2022 году.

К настоящему времени из этого хранилища извлечено порядка половины РАО, их переработкой УЭХК занимается самостоятельно.

Как сообщалось, среди твердых радиоактивных отходов, которые образовывает УЭХК - использованная спецодежда, фильтры вентиляционных систем, шлам от переплава старых центрифуг. Около 3% всех радиоактивных отходов УЭХК относятся к низкоактивным, остальные 97% - к очень низкоактивным.

УЭХК - крупное предприятие по обогащению урана в Свердловской области, входит в дивизион по обогащению урана ядерного комплекса "Росатома", подконтрольно АО "ТВЭЛ".