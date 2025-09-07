Поиск

Новак отметил, что Россия полностью исполняет свои обязательства в ОПЕК+

Как сообщил вице-премьер, в октябре РФ сможет увеличить добычу нефти на 42 тыс. б/с

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия полностью исполняет свои обязательства в ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в телеэфире "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы исполняем свои обязательства в полном объеме. С точки зрения компенсации и с точки зрения наращивания объемов, которые были приняты в предыдущие периоды. Это позволяет нам для нашей нефтяной отрасли обеспечивать рост добычи. Это положительно сказывается для нашей экономики, для нефтяной отрасли в целом. Поэтому эти все решения будем и дальше принимать, исходя из необходимости сохранения баланса спроса и предложений на мировом рынке", - сказал он.

Новак также сообщил, что в октябре Россия увеличит добычу нефти на 42 тыс. баррелей в сутки.

нефть ОПЕК+ Александр Новак
