"Восьмерка" ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 137 тыс. б/с

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, утвердили увеличение добычи нефти в октябре на 137 тыс. б/с, говорится в сообщении ОПЕК.

В частности, квоты РФ и Саудовской Аравии повышены на 42 тыс. б/с, Ирака - на 17 тыс. б/с, ОАЭ - на 12 тыс. б/с, Кувейта - на 11 тыс. б/с, Казахстана - на 6 тыс. б/с, Алжира - на 4 тыс. б/с, Омана - на 3 тыс. б/с.

Решение принято ввиду стабильных перспектив мировой экономики и благоприятными рыночными условиями, выраженными в низких нефтяных запасах, подчеркнули в ОПЕК.

В сообщении подчеркивается, что ограничения в 1,65 млн б/с могут быть возвращены досрочно - частично или полностью - в зависимости от ситуации на рынке.

Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 5 октября.