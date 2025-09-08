Промпроизводство в Германии в июле выросло на 1,3%, как и ожидалось

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Германии в июле объем промышленного производства увеличился на 1,3% к июню, сообщило статистическое управление Destatis.

Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

В июне промпроизводство сократилось на 0,1%, а не на 1,9%, как и сообщалось ранее.

Выпуск средств производства в позапрошлом месяце вырос на 3%, потребительских товаров - на 2,1%, промежуточных товаров - на 0,8%.

Объем производства в машиностроении увеличился на 9,5%, в автомобильной отрасли - на 2,3%, в фармацевтической - на 8,4%, в строительном секторе - на 0,3%. В энергетическом секторе производство сократилось на 4,5%.

В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в июле увеличился на 1,5%.