Объем заказов промпредприятий Германии в феврале не оправдал ожиданий

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 3,5%, по данным Trading Economics.

В январе, согласно пересмотренным данным, показатель упал на 5,5%, а не на 7%, как сообщалось ранее.

Заказы в сегменте транспортного машиностроения (самолеты, суда, поезда, военный транспорт) выросли на 3,8%, в сфере промышленного оборудования - на 3,4%, в автомобильном секторе - на 0,6%.

В то же время заказы на электрооборудование снизились на 5,3%, на фармацевтическую продукцию - на 5,9%.

Заказы на средства производства в феврале выросли на 1,5%, на промежуточные товары - снизились на 1,3%, на потребительские товары - упали на 5,2%.

Объем внутренних заказов сократился на 1,2%, зарубежных - вырос на 0,8%. Заказы из стран еврозоны уменьшились на 3%, из остальных стран - увеличились на 3,4%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в феврале был на 0,2% ниже показателя за тот же месяц 2024 года.





