Доля льготных программ в выдачах ипотеки Сбера снизилась за лето

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Доля льготных программ в выдачах Сбербанка за лето снизилась с 86% до 80,3%, выяснили аналитики компании "Домклик".

"В августе выдачи по льготной ипотеке составили 214 млрд рублей - на 14,3% больше, чем в июле 2025 года. При этом доля льготных программ сокращается третий месяц подряд: с 86% в мае до 80,3% в августе. Это связано с небольшим, но устойчивым ростом доли рыночной ипотеки", - говорится в исследовании.

Уточняется, что по "Семейной ипотеке" по итогам августа выдачи достигли примерно 183 млрд рублей. По IT-ипотеке выдачи составили 4,7 млрд рублей, что на 22% больше, чем в июле. По "Дальневосточной и Арктической ипотеке" выдачи выросли всего на 6%, до 20 млрд рублей.

Как говорят эксперты, объемы выдач продолжают расти по рыночной ипотеке. В прошлом месяце россияне оформили более 52 млрд рублей кредитов по этой программе, что на 28,5% больше, чем в июле.

