"Аэрофлот" планирует выкупить у Lufthansa 49% в кейтеринговой "дочке" "Аэромар"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" планирует выкупить у структур Lufthansa 49% в АО "Аэромар" - крупнейшей в России компании по производству бортового питания, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский журналистам на ВЭФ-2025.

"Получили согласование правкомиссии об одобрении сделки по приобретению 49% "Аэромара". После получения согласования президента на сделку наша доля будет доведена до 100% (сейчас - 51% - ИФ)", - сказал Александровский.

Сама Lufthansa сообщала о намерении продать свою долю в "Аэромаре" еще в сентябре 2022 года.

По данным ЕГРЮЛ, "Аэромар" зарегистрирован в 1995 году, находится на территории, базового для "Аэрофлота" аэропорта "Шереметьево". На конец 2021 года среднесписочная численность сотрудников компании составила почти 4 тысячи человек. Выручка по РСБУ в 2024 году была на уровне 19,4 млрд рублей (+37%), чистый убыток превысил 511 млн рублей против 63 млн рублей прибыли годом ранее. Существенное давление на финансовый результат компании, согласно отчетности, помимо роста себестоимости продаж, оказали увеличившиеся управленческие и коммерческие расходы.

В финансовой отчетности за I полугодие "Аэрофлот" отразил сделку по приобретению 100% акций ЗАО "АэроМИЛ", которое работает в сфере общественного питания на территории аэропорта Красноярска (одна из региональных баз перевозчика). Акции в "АэроМИЛе" принадлежали также структурам Lufthansa. Выручка компании по РСБУ в 2024 году составила 380 млн рублей (+52% г/г), чистая прибыль - 62,5 млн рублей (+67%). По словам Александровского, стоимость этой сделки составила 56,4 млн рублей.

