"Аэрофлот" назвал условия для выплаты дивидендов за 2025 год

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" допускает выплату дивидендов за 2025 год при достижении целей по сохранению пассажиропотока и прибыли на прошлогоднем уровне, сообщил журналистам на ВЭФ-2025 гендиректор компании Сергей Александровский.

"Если выполним те цели (по операционным и финансовым результатам - ИФ), которые перед собой ставим, не исключаю такой возможности", - сказал он.

Ранее Александровский сообщал о планах группы перевезти в этом году не менее 55 млн человек (то есть на уровне 2024 года) и обеспечить прибыль, сопоставимую с прошлогодней (скорректированная прибыль по МСФО составила 64,2 млрд рублей; чистая прибыль по РСБУ - почти 22 млрд рублей). На данный момент, по его словам, "Аэрофлот" сохраняет оба прогноза, при этом цель по получению сопоставимой прибыли "будет сложно достичь".

"Наши доходы в этом году не растут так, как планировали ранее. Расходы растут опережающими темпами, это заметно. В первую очередь, видим рост стоимости аэропортовых услуг. Больше всего он заметен в новых вводимых аэропортах, - пояснил глава "Аэрофлота". - При этом мы не все можем переложить в билет, а для нас единственный источник доходов - это билет. Напомню, что около 80% авиабилетов по внутренней сети мы реализуем ниже экономически обоснованного тарифа".

Говоря о влиянии на деятельность компании регулярно вводимых ограничений воздушного пространства из-за атаки беспилотников, Александровский сообщил, что восстановление расписания занимает от одних до трех суток. "Мы достаточно эффективно научились работать с ограничениями, и для нас это уже часть нашей деятельности. Разработаны алгоритмы взаимодействия с аэропортами, есть согласованные сценарии, в зависимости от масштабов и длительности", - отмети он.

Комментируя июльскую кибератаку на IT-инфраструктуру "Аэрофлота", Александровский заявил, что операционная деятельность была стабилизирована в течение суток: "Все критически важные системы работают штатно и обеспечивают наивысшую безопасность перевозок. В момент сбоя производственная деятельность "просела" по масштабу не более чем во время ввода ограничений в "Шереметьево" или "Пулково" в начале того же месяца".

За 2024 год "Аэрофлот" выплатил дивиденды в размере 5,27 рубля на одну акцию, всего - 20,952 млрд рублей, что составляет около 95% от прошлогодней чистой прибыли "Аэрофлота" по РСБУ. Остальные 993 млн рублей направлены на формирование резервного фонда. Держатели акций "Аэрофлота" получили дивиденды впервые с 2019 года.

Обновленная в марте дивполитика "Аэрофлота" предполагает единый для госкомпаний подход к выплате 50% от скорректированной прибыли по МСФО. При этом по российскому законодательству размер выплаты ограничен прибылью по РСБУ "с учетом незначительных отчислений для увеличения размера резервного фонда", отмечали в компании.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций компании, 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 0,0001% - у менеджмента, 25% находятся в свободном обращении.