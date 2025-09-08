East Japan Railway купила у Goldman несколько этажей в небоскребе в Токио

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Японская железнодорожная компания East Japan Railway Co. приобрела несколько этажей в офисном здании GranTokyo South Tower, примыкающем к токийскому вокзалу, у Goldman Sachs Group Inc. за 50 млрд иен ($337 млн), сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, сделка состоялась 30 июня.

Goldman Sachs приобрел 42-этажное здание, построенное в 2007 году, у Mitsubishi Estate Co. в марте 2015 года.

JR East активно выходит на рынок недвижимости, надеясь таким образом компенсировать сокращение доходов от основной деятельности. К фингоду, который начнется в апреле 2031 года, компания намерена управлять активами в сфере недвижимости на сумму 1 трлн иен против 360 млрд иен в прошлом фингоду. Компания фокусируется на зданиях рядом с крупными железнодорожными вокзалами.