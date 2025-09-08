Поиск

East Japan Railway купила у Goldman несколько этажей в небоскребе в Токио

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Японская железнодорожная компания East Japan Railway Co. приобрела несколько этажей в офисном здании GranTokyo South Tower, примыкающем к токийскому вокзалу, у Goldman Sachs Group Inc. за 50 млрд иен ($337 млн), сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, сделка состоялась 30 июня.

Goldman Sachs приобрел 42-этажное здание, построенное в 2007 году, у Mitsubishi Estate Co. в марте 2015 года.

JR East активно выходит на рынок недвижимости, надеясь таким образом компенсировать сокращение доходов от основной деятельности. К фингоду, который начнется в апреле 2031 года, компания намерена управлять активами в сфере недвижимости на сумму 1 трлн иен против 360 млрд иен в прошлом фингоду. Компания фокусируется на зданиях рядом с крупными железнодорожными вокзалами.

Goldman Sachs Токио East Japan Railway JR East GranTokyo South Tower Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ утвердили концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует выкупить у Lufthansa 49% в кейтеринговой "дочке" "Аэромар"

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Футбольный клуб "Тоттенхэм" отклонил два предложения о покупке

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });