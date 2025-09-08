X5 восстановит поставку кондитерской продукции Mars в свои магазины

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "Х5" восстановила закупку кондитерской продукции российской "дочки" Mars для поставки в сети магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", сообщили журналистам в пресс-службе ритейлера.

Поставки были приостановлены в конце июля 2025 года из-за разногласий по стоимости закупки продукции.

"Возобновление сотрудничества стало результатом длительного и конструктивного переговорного процесса. Сторонам удалось согласовать условия, которые создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства", - сообщил представитель компании.

Концерн Mars работает на российском рынке с 1991 года. Компания производит кондитерские изделия под брендами M&M's, Mars, Snickers и др.