VK и "Яндекс" продлили соглашение о редиректе с домена yandex.ru на агрегатор "Дзен"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - VK договорился с "Яндексом" о продлении редиректа на платформу "Дзен" с домена yandex.ru, сообщил РБК со ссылкой на источники. Информацию изданию подтвердили в обеих интернет-компаниях, не раскрыв условия сделки.

По данным издания, соглашение продлено на два года. По его условиям, принадлежащий VK новостной агрегатор "Дзен" продолжит использовать сеть "Яндекса" для размещения рекламы; на "Дзене" останется и поисковая строка "Яндекса". Соглашение предполагает модель revenue share (разделение доходов).

VK приобрел "Дзен" и "Новости" у "Яндекса" в 2022 году. После сделки главной страницей "Яндекса" стал домен ya.ru, а "Дзен" доступен при переходе на dzen.ru и через переадресацию с yandex.ru (домен находится в собственности "Яндекса").