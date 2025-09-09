Поиск

VK и "Яндекс" продлили соглашение о редиректе с домена yandex.ru на агрегатор "Дзен"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - VK договорился с "Яндексом" о продлении редиректа на платформу "Дзен" с домена yandex.ru, сообщил РБК со ссылкой на источники. Информацию изданию подтвердили в обеих интернет-компаниях, не раскрыв условия сделки.

По данным издания, соглашение продлено на два года. По его условиям, принадлежащий VK новостной агрегатор "Дзен" продолжит использовать сеть "Яндекса" для размещения рекламы; на "Дзене" останется и поисковая строка "Яндекса". Соглашение предполагает модель revenue share (разделение доходов).

VK приобрел "Дзен" и "Новости" у "Яндекса" в 2022 году. После сделки главной страницей "Яндекса" стал домен ya.ru, а "Дзен" доступен при переходе на dzen.ru и через переадресацию с yandex.ru (домен находится в собственности "Яндекса").

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2026 году будут закладываться исходя из цены $59/барр.

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Цена золота продолжает бить рекорды, спотовая цена превысила $3600 за унцию

Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

В РФ утвердили концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует выкупить у Lufthansa 49% в кейтеринговой "дочке" "Аэромар"

