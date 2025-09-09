Поиск

Россети рассчитывают на финрезультаты по итогам 2025 г. на уровне не хуже 2024 г.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" рассчитывает на финрезультаты по итогам 2025 г. на уровне не хуже 2024 г., рассказал в интервью "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ-2025 гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин.

"Мы рассчитываем на результаты не хуже прошлого года. Я говорю про очищенный результат, переоценка акций - это неконтролируемый процесс", - сказал Рюмин.

"До конца года еще четыре месяца. Большую роль сыграет, например, температурный фактор. Для нас же чем ниже температура, тем лучше. Если октябрь-декабрь будут холодные, то у нас сильно вырастет выручка, будут выше финансовые результаты. И наоборот", - отметил он.

Выручка "Россетей" по МСФО в 2024 г. составила 1,51 трлн руб., чистый убыток - 116,86 млрд руб. Без учета фактора обесценения основных средств чистая прибыль составила 193,6 млрд руб., сообщала компания.

Россети Андрей Рюмин ВЭФ
