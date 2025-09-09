ЕК одобрила выделение Польше кредита почти в 45 млрд евро для военных проектов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила кредит Польше в рамках программы ЕС SAFE ("Действия по обеспечению безопасности для Европы"), сообщил в соцсетях вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Европейская комиссия объявила, что 43,7 млрд евро из программы SAFE будут выделены Польше", - написал он, уточнив, что всего "19 государств-членов подали в Еврокомиссию заявки на общую сумму 150 млрд евро".

"Это решение является большим успехом для Польши и гарантирует дальнейшие инвестиции в безопасность и развитие нашей военной промышленности. Мы хотим, чтобы средства из этого фонда были направлены на укрепление ключевых возможностей Войска Польского, включая противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, а также закупку боеприпасов, беспилотников и систем борьбы с беспилотниками. Они также пойдут на поддержку стратегических возможностей, защиту критически важной инфраструктуры, мобильности войск и киберпространства", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Значительная часть средств от выделяемого в рамках программы ЕС SAFE кредита будет направлена непосредственно на укрепление восточного фланга НАТО, заявил министр.

"Считаю, что это ключевой момент для наших будущих возможностей и для ускорения программы трансформации польской армии. Это также критически важно для создания движущей силы польской экономики, которой уже вскоре станет военная промышленность", - сказал глава Минобороны.

Он уточнил, что, в частности, речь идет о производстве зенитно-ракетных комплексов малой дальности Piorun, боевых машин пехоты Borsuk, машин дистанционного минирования Baobab-K "и другого вооружения, связанного с охраной границ".

"Особое внимание в вопросе полученных Польшей средств европейских программ уделяется Tarcza Wschod ("Восточному щиту"), беспилотным системам и системам борьбы с беспилотниками, в которых мы так отчаянно нуждаемся. Вся эта система связана с безопасностью восточного фланга Европейского союза, а, следовательно, и восточного фланга НАТО", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Ранее глава Минобороны Польши сообщал о подаче в ЕК заявки на выделение кредита в размере до 45 млрд евро, что делает страну крупнейшим бенефициаром программы.

Еврокомиссия сообщала, что заявки в рамках программы SAFE подали, помимо Польши, Бельгия, Болгария, Венгрия, Испания, Кипр, Литва, Финляндия, Чехия и Эстония. Программа льготного кредитования SAFE была учреждена во время председательства Польши в Совете ЕС по инициативе польского председательства. Она является частью плана перевооружения Евросоюза.