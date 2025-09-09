Индекс МосБиржи превысил 2935 пунктов на фоне ослабления рубля

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник продолжил постепенный рост на ожиданиях очередного снижения ключевой ставки Банком России 12 сентября, нейтральном геополитическом новостном фоне и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent подорожал до $66,7 за баррель).

Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2935 пунктов, лидировали в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+3,5%) благодаря новому рекорду цен на золото (цена драгметалла локально протестировала рубеж $3700 за унцию) и "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% до составил 2935,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,6% до 1111,08 пункта ; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 10 сентября, составил 83,2425 рубля (+90,28 копейки).

Новость дополняется