Поиск

Индекс МосБиржи превысил 2935 пунктов на фоне ослабления рубля

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник продолжил постепенный рост на ожиданиях очередного снижения ключевой ставки Банком России 12 сентября, нейтральном геополитическом новостном фоне и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent подорожал до $66,7 за баррель).

Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2935 пунктов, лидировали в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+3,5%) благодаря новому рекорду цен на золото (цена драгметалла локально протестировала рубеж $3700 за унцию) и "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% до составил 2935,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,6% до 1111,08 пункта ; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 10 сентября, составил 83,2425 рубля (+90,28 копейки).

Новость дополняется

РТС Brent Сургутнефтегаз Южуралзолото WTI Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль во вторник заметно подешевел к юаню

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Доля свинины в "мясной корзине" россиян в 2025 году может достичь 38%

Россияне стали экономить в путешествиях по регионам из-за роста цен

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале16 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2380 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });