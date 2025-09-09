Поиск

Сельхозпроизводители ЕАЭС за 7 месяцев повысили цены на 10,3%

В Казахстане цены снизились на 4,5%, в России - выросли на 12,8%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители ЕАЭС в январе-июле 2025 года повысили цены на свою продукцию на 10,3% в годовом исчислении, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Цены производителей продукции растениеводства выросли на 14,6%, животноводства - на 7,6%.

В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024 года рост цен на сельхозпродукцию составил 10,2%. По сравнению с июнем этого года цены снизились на 0,7%, с начала года - на 0,1%.

В январе-июле сельхозпроизводители России повысили цены на свою продукцию на 12,8%, Киргизии - на 12,4%, Белоруссии - на 10,5%, Армении - на 3,3%. При этом зафиксировано снижение цен в Казахстане - на 4,5%.

В июле в годовом выражении наибольший рост цен отмечен в России - на 12,9%. В Киргизии цены выросли на 12,2%, в Белоруссии - на 10%, в Армении - на 2%. В Казахстане цены снизились на 6,3%.

В 2024 году сельхозпроизводители ЕАЭС повысили цены на свою продукцию на 6,4%. Так, в России рост составил 8,4%, Белоруссии - 4,6%. В Казахстане цены снизились на 1,9%, Армении - на 1,7%, Киргизии - на 0,2%.

