Deutsche Bank и Barclays улучшили прогнозы для индекса S&P 500

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Deutsche Bank и Barclays улучшили прогнозы для американского фондового индекса S&P 500.

В Deutsche Bank теперь ожидают, что к концу года он достигнет 7 тысяч пунктов, тогда как ранее предполагалось 6550 пунктов..

Значение S&P 500 на закрытие торгов во вторник составляло 6512,61 пункта. Таким образом, новый прогноз подразумевает рост на 7,5%.

Также аналитики Deutsche Bank подняли оценку средней прибыли в расчете на акцию (EPS) для компаний, входящих в расчет S&P 500, до $277 с $267 на фоне хороших финансовых результатов за второй квартал.

Эксперты Barclays улучшили прогноз для индекса до 6450 пунктов с ожидавшихся ранее 6050 пунктов. Это предполагает снижение на 1% с текущего уровня. Они также улучшили оценку EPS до $268 с $262.

При этом в Barclays ожидают подъема индекса в 2026 году до 7000 пунктов по сравнению с прежним прогнозом в 6700 пунктов. Оценка для EPS была повышена до $295 с $285.

Аналитики Wells Fargo Securities предполагают подъем S&P 500 к концу следующего года до 7200 пунктов (ранее ожидалось 6800 пунктов), то есть почти на 11% с нынешнего уровня. Также они прогнозируют, что до конца 2025 года индекс достигнет 6650 пунктов.