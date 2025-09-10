В Москве предложение массовых новостроек упало на 40% за год

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Москве объем предложения новостроек массового сегмента сократился на 40% за год, сообщили в компании "Метриум".

"В августе 2025 года на рынке новостроек массового сегмента экспонировалось 13,6 тысячи лотов (минус 4% за месяц, минус 40% за год) в проектах, где 12,2 тысячи - квартиры (минус 4% за месяц, минус 39% за год) и 1,4 тысячи - апартаменты (минус 10% за месяц, минус 50% за год)", - говорится в исследовании.

В августе на рынке массового жилья открылись продажи в двух новых проектах.

Также эксперты изучили динамику цен на рынке. Средневзвешенная стоимость квадратного метра за месяц выросла на 2%, до 365,4 тысячи рублей. Стоимость квартир в августе увеличилась на 1%, до 371,4 тысячи рублей за квадрат, стоимость апартаментов - на 2%, до 303,8 тысячи рублей.

В августе в столице зарегистрировали 2,2 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), что на 10% меньше, чем в июле, но на 30% больше, чем в августе 2024 года. Доля сделок с ипотекой выросла на 4 п. п., до 74%.