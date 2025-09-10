Поиск

В Москве предложение массовых новостроек упало на 40% за год

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Москве объем предложения новостроек массового сегмента сократился на 40% за год, сообщили в компании "Метриум".

"В августе 2025 года на рынке новостроек массового сегмента экспонировалось 13,6 тысячи лотов (минус 4% за месяц, минус 40% за год) в проектах, где 12,2 тысячи - квартиры (минус 4% за месяц, минус 39% за год) и 1,4 тысячи - апартаменты (минус 10% за месяц, минус 50% за год)", - говорится в исследовании.

В августе на рынке массового жилья открылись продажи в двух новых проектах.

Также эксперты изучили динамику цен на рынке. Средневзвешенная стоимость квадратного метра за месяц выросла на 2%, до 365,4 тысячи рублей. Стоимость квартир в августе увеличилась на 1%, до 371,4 тысячи рублей за квадрат, стоимость апартаментов - на 2%, до 303,8 тысячи рублей.

В августе в столице зарегистрировали 2,2 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), что на 10% меньше, чем в июле, но на 30% больше, чем в августе 2024 года. Доля сделок с ипотекой выросла на 4 п. п., до 74%.

Метриум Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Нефть Brent подорожала до $67,05 за баррель

"Уралсиб" стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Сельхозпроизводители ЕАЭС за 7 месяцев повысили цены на 10,3%

Рубль во вторник заметно подешевел к юаню

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });