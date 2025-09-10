Росстат сообщил о дефляции в августе в 0,4%

Годовая инфляция снизилась до 8,14%, на 8 сентября подросла до 8,16%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В России в августе потребительские цены снизились на 0,4% после роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,2% в июне, 0,43% в мае, 0,4% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил Росстат.

За январь-август 2025 года потребительские цены повысились на 3,94%.

Снижение цен в августе оказалось существенно сильнее ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал дефляцию в августе на уровне 0,17%, недельный цифры предполагали снижение цен на 0,24%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе 2025 года замедлилась до 8,14% (аналитики ожидали 8,39%) с 8,79% на конец июля, 9,40% на конец июня, 9,88% на конец мая, 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024-го.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в августе 2025 года составил 100,14% (в июле этого года - 100,25%), в годовом выражении - 108,04% (после 108,53% в июле).

Продовольственные товары в августе снизились в цене на 0,91% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 9,79%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в августе на 10,02% (в годовом выражении - выросла в цене на 0,51%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,42% (в годовом сопоставлении цены оказались выше на 3,87%).

Услуги в августе подешевели в среднем на 0,62% (в годовом выражении выросли в цене на 11,14%).

В августе заметно снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на картофель - на 30%, свеклу - на 26,4%, капусту- на 25,4%, морковь - на 25,3%, лук - на 22,3%, помидоры - на 21,3%, виноград - на 14,8%. Одновременно выросли цены на огурцы - на 12,8%.

Оливковое масло в августе подешевело на 2,1%, рис - на 1,3%, куриные яйца - на 1,2%. Одновременно выросли цены на свинину - на 2,0%, кофе- на 1,7%.

Цены на бензин в августе поднялись на 1,81%, в годовом сравнении - на 11,01%.

В августе среди услуг пассажирского транспорта уменьшилась стоимость проезда в поездах дальнего следования на 18,1%.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен со 2 по 8 сентября.

Рост потребительских цен в стране со 2 по 8 сентября составил 0,1% после снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября.

С начала месяца цены к 9 сентября выросли на 0,09%, рост цен с начала года - 4,03%.

Из данных за 8 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 8 сентября ускорилась до 8,16% с 8,14% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,10%, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках связано с тем фактом, что инфляция в сентябре традиционно ускоряется от недели к неделе на фоне постепенного исчерпания сезонного фактора в виде удешевления плодоовощной продукции.

Цены на плодоовощную продукцию со 2 по 8 сентября в среднем снизились на 2,0% (после уменьшения также на 3,2% в предыдущую неделю), в том числе картофель подешевел на 4,8%, яблоки - на 2,9%. Одновременно выросли цены на помидоры на 2,8%, на огурцы - на 0,4%.

Со 2 по 8 сентября выросли цены на сосиски, сардельки - на 0,7%, свинину, колбасы вареные, крупу гречневую, молоко ультрапастеризованное и творог - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли за неделю цены на смартфоны - на 1,0%.

Цены на автомобильный бензин повысились за неделю на 0,6% (после роста на 0,3% неделей ранее), на дизельное топливо - на 0,2%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 8 сентября на уровне 8,1%, такие данные приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 2 по 8 сентября 2025 года на потребительском рынке инфляция составила 0,10%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен умеренные - 0,06% (после снижения на 0,18% неделей ранее). На плодоовощную продукцию сохранилось снижение цен (на 1,99% после 3,2%), на остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,24% (после 0,09%). В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,21% (после 0,06%), на услуги - на 0,06% (после снижения цен на 0,06% неделей ранее)", - говорится в обзоре.

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - с 20% до 18% годовых, констатировав, что текущее инфляционное давление сокращается быстрее прогнозов.

Снижение ставки ожидаемым для рынка шагом ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ в июле понизил с 7-8% до 6-7%. В комментариях к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции к концу сентября до 8,5%, но уже конец августа инфляция снизилась до менее 8,2%, так что ее торможение пока идет быстрее заложенной в прогноз траектории.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).

Банк России 12 сентября будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов (б.п.), считают аналитики. Большинство экспертов ждут снижения ставки широким шагом в 200 б.п. - до 16%, лишь небольшая часть экономистов прогнозирует меньший шаг в 100 б.п. (до 17%).