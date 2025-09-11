Поиск

Малый и средний бизнес перечислил в бюджет Москвы более 700 млрд руб. в первом полугодии

Количество самозанятых граждан в столице достигло 2 млн 91 тыс. человек

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 700 млрд рублей перечислили в бюджет столицы предприятия малого и среднего бизнеса в первой половине текущего года; объем поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился почти на 43 млрд рублей. Об этом сообщила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"Объем поступлений от субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства) в бюджет города за январь - июнь 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024 года увеличился почти на 43 млрд рублей или более чем на 6,4%. В абсолютном выражении это более 704 млрд рублей. На долю предпринимателей приходится 19% от всех платежей по налогу на прибыль организаций и более 27% по НДФЛ", - привели слова Зяббаровой в четверг в пресс-службе департамента финансов Москвы.

Глава департамента отметила, что поступления от малого и среднего бизнеса – важный фактор в обеспечении диверсификации доходов столицы. Субъекты МСП менее зависимы от внешних ограничений, чем крупные корпорации, формируют устойчивый спрос на рабочую силу на рынке труда, осваивают перспективные производственные и потребительские ниши, выступают разработчиками инноваций. Кроме этого, они помогают развивать городские районы, формировать комфортную среду за счет открытия небольших производств, поддержки локального спроса на малые форматы ритейла, бытовые услуги, общепит.

Столичный малый и средний бизнес демонстрирует устойчивые показатели развития. По итогам первого полугодия 2025 года в Москве зарегистрировано почти 844 тыс. субъектов МСП, на 9 тыс. больше, чем годом ранее. Это более 13% от общего количества в России. По состоянию на 1 июля 2025 года в них трудилось более 2 млн 873 тыс. человек, сообщили в департаменте.

Количество самозанятых граждан в Москве достигло 2 млн 91 тыс. человек – на 21% больше, чем год назад, добавили в пресс-службе.

Объем платежей по специальным налоговым режимам, применяемым при налогообложении МСП и самозанятых граждан, за январь - июнь 2025 года превысил 192 млрд рублей. В том числе, по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, поступило более 172 млрд рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 9 млрд рублей, по налогу на профессиональный доход – 10 млрд рублей, уточнили в департаменте.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, Dow Jones снизился

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, Dow Jones снизился

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Fitch повысило прогноз цен на медь до 2028 года и пересмотрело оценки для других металлов

Росстат сообщил о дефляции в августе в 0,4%

Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });