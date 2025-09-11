Малый и средний бизнес перечислил в бюджет Москвы более 700 млрд руб. в первом полугодии

Количество самозанятых граждан в столице достигло 2 млн 91 тыс. человек

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 700 млрд рублей перечислили в бюджет столицы предприятия малого и среднего бизнеса в первой половине текущего года; объем поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился почти на 43 млрд рублей. Об этом сообщила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"Объем поступлений от субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства) в бюджет города за январь - июнь 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024 года увеличился почти на 43 млрд рублей или более чем на 6,4%. В абсолютном выражении это более 704 млрд рублей. На долю предпринимателей приходится 19% от всех платежей по налогу на прибыль организаций и более 27% по НДФЛ", - привели слова Зяббаровой в четверг в пресс-службе департамента финансов Москвы.

Глава департамента отметила, что поступления от малого и среднего бизнеса – важный фактор в обеспечении диверсификации доходов столицы. Субъекты МСП менее зависимы от внешних ограничений, чем крупные корпорации, формируют устойчивый спрос на рабочую силу на рынке труда, осваивают перспективные производственные и потребительские ниши, выступают разработчиками инноваций. Кроме этого, они помогают развивать городские районы, формировать комфортную среду за счет открытия небольших производств, поддержки локального спроса на малые форматы ритейла, бытовые услуги, общепит.

Столичный малый и средний бизнес демонстрирует устойчивые показатели развития. По итогам первого полугодия 2025 года в Москве зарегистрировано почти 844 тыс. субъектов МСП, на 9 тыс. больше, чем годом ранее. Это более 13% от общего количества в России. По состоянию на 1 июля 2025 года в них трудилось более 2 млн 873 тыс. человек, сообщили в департаменте.

Количество самозанятых граждан в Москве достигло 2 млн 91 тыс. человек – на 21% больше, чем год назад, добавили в пресс-службе.

Объем платежей по специальным налоговым режимам, применяемым при налогообложении МСП и самозанятых граждан, за январь - июнь 2025 года превысил 192 млрд рублей. В том числе, по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, поступило более 172 млрд рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 9 млрд рублей, по налогу на профессиональный доход – 10 млрд рублей, уточнили в департаменте.