Владелец брендов Gucci и Yves Saint Laurent отложил покупку Valentino до 2029 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Французская компания Kering SA, владеющая брендами Gucci и Yves Saint Laurent, получила отсрочку в один год на выкуп оставшейся доли модного дома Valentino у катарского фонда Mayhoola. Как сообщает Kering, срок реализации опциона на покупку 70% акций Valentino перенесен на 2029 год.

Kering приобрела 30% модного дома в 2023 году за 1,7 млрд евро. Условия той сделки предусматривали выкуп оставшейся доли до 2028 года.

Ранее на этой неделе новый глава Kering Лука де Мео сообщил акционерам, что его приоритетом будет сокращение долга и расходов компании. На конец прошлого года чистый долг Kering достиг 10,5 млрд евро.

Чистая прибыль Valentino в 2023 году составила 23,4 млн евро при выручке в 1,35 млрд евро. Стоимость 70%-ной доли в компании оценивалась в 4 млрд евро на конец 2024 года.

За последние три месяца капитализация Kering подскочила на 37%, до 28,6 млрд евро.

