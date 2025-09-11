Поиск

Туроператоры ждут снижения цен на авиабилеты в Сочи и Геленджик после открытия Краснодара

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Туроператоры надеются на снижение цен на перелеты на курорты юга России после открытия аэропорта Краснодара, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Рассчитываем, что цена на перелет в аэропорты Сочи и Геленджика снизится на фоне открытия аэропорта в Краснодаре. Несмотря на то, что летний сезон уже закончился, бархатный в самом разгаре, плюс курорты Краснодарского края - круглогодичные, там много круглогодичных санаториев. Открытие аэропорта положительно скажется на продажах туров в здравницы и отели в первую очередь Анапы и Геленджика. Но существенно наличие полетной программы в аэропорт Краснодара повлияет на прирост числа бронирований только ближе к новому сезону", - сказала через пресс-службу РСТ гендиректор туроператора "Мультитур" Юлия Высоканова.

"Я думаю, что Геленджик после открытия аэропорта Краснодара должен немного понизить цены, потому что достаточно близко появился крупный конкурент", - согласился генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Минтранс сообщил о возобновлении работы аэропорта Краснодара с утра 11 сентября. В Росавиации уточнили, что гражданские рейсы возможны ежедневно с 09:00 до 19:00 по Москве, не чаще пяти взлетно-посадочных операций в час.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля этого года - Геленджика.

