Товарооборот между Россией и Уругваем в I полугодии вырос в 1,7 раза до $123 млн

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Уругваем в первом полугодии этого года составил $123 млн, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Россельхознадзор после заседания российско-уругвайской смешанной комиссии содействия развитию торгово-экономических связей.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт является ее сопредседателем. С уругвайской стороны комиссию возглавляет замминистра иностранных дел Валерия Сукаси Кабрера.

Отметив, что Уругвай является традиционным внешнеэкономическим партнером России в Латинской Америке, Данкверт сообщил, что в 2024 году товарооборот между странами увеличился на 23%, до $150,2 млн. Экспорт из РФ в Уругвай вырос на 42,2%, до $58,3 млн, импорт из Уругвая - на 13,9% до $91,9 млн.

По его словам, на уругвайский рынок осуществляются регулярные поставки российских минудобрений. В 2024 году отгружено 114 тысяч тонн на $43,5 млн против 69 тыс. тонн на $30 млн в 2023 году. В сфере сельского хозяйства Уругвай является значимым поставщиком продовольственных товаров и сельхозсырья. В 2024 году Россия импортировала из этой страны 29 тысяч тонн продукции на $90 млн, в 2023 году - 21 тыс. тонн на $76 млн.

К перспективным направлениям российско-уругвайского взаимодействия также относятся совместные проекты в сфере энергетики, транспорта, IT-технологий, медицины и фармацевтики, агропромышленного комплекса.

"В связи с изменениями геополитической ситуации и влиянием внешних факторов на развитие российско-уругвайской торговли руководитель Россельхознадзора обратил внимание на необходимость предпринимать практические шаги по минимизации их влияния на дальнейшее сотрудничество путем выстраивания новых транспортных маршрутов, выработки действенного алгоритма межбанковских отношений, поиска новых направлений в проектно-инвестиционной сфере", - говорится в сообщении.

