Лукашенко пообещал, что Белоруссия не останется без картошки

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в стране в 2025 году будет хороший урожай картофеля, сообщает его пресс-служба.

"Что касается картофеля, с наличием которого в магазинах были проблемы весной этого года, его вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности населения и еще поставить на экспорт", - отметил он.

По словам Лукашенко, ситуацию с недостатком картофеля проанализировали, факторов, которые к ней привели, много.

"Мы знаем и больше не допустим", - подчеркнул глава государства.

По поручению Лукашенко посевные площади под картофель были увеличены.

"В этом году хороший урожай. Будем с картошкой", - заверил президент.