Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии его продажами в РФ

Фото: Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на открытии Международного выставочного центра в Минске, высказался о ситуации с белорусским картофелем, который начал пропадать в местных магазинах, сообщили в пресс-службе президента.

"Президент отметил, что граждане хотят покупать продукцию по низким ценам, а крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже. И так вышло, что в России цены на тот же картофель оказались в несколько раз выше, чем в Белоруссии. Поэтому производители ориентировались на российский рынок", - говорится в сообщении.

Лукашенко отметил готовность "месяц выдержать" без картошки. И пообещал, что ситуация скоро выправится.

"Если переживаете за картофель - месяц выдержим. Но без картофеля не будем", - подчеркнул глава государства.