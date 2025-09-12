OpenAI и Nvidia пообещают миллиарды долларов инвестиций в ЦОД в Великобритании

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Главы американских OpenAI и Nvidia Corp. Сэм Альтман и Дженсен Хуан пообещают миллиарды долларов инвестиций в центры обработки данных (ЦОД) в Великобритании в ходе визита в страну, намеченного на следующую неделю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, OpenAI и Nvidia объединяют усилия с британским оператором ЦОД Nscale Global Holdings Ltd. для реализации проекта в стране. OpenAI, в частности, намерена вложить в проект несколько миллиардов долларов.

Nscale, созданная в 2024 году, пообещала инвестировать $2,5 млрд в строительство дата-центров в Великобритании в течение трех лет. В январе компания объявила, что построит ЦОД в Эссексе для ИИ-разработок с использованием до 45 тыс. передовых чипов Nvidia GB200.

Альтман и Хуан входят в делегацию топ-менеджеров американских компаний, готовящихся посетить Великобританию одновременно с президентом США Дональдом Трампом. Делегация включает представителей широкого круга отраслей, и в общей сложности они могут объявить об инвестициях в десятки миллиардов долларов, отмечают источники.