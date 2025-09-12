Поиск

OpenAI и Nvidia пообещают миллиарды долларов инвестиций в ЦОД в Великобритании

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Главы американских OpenAI и Nvidia Corp. Сэм Альтман и Дженсен Хуан пообещают миллиарды долларов инвестиций в центры обработки данных (ЦОД) в Великобритании в ходе визита в страну, намеченного на следующую неделю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, OpenAI и Nvidia объединяют усилия с британским оператором ЦОД Nscale Global Holdings Ltd. для реализации проекта в стране. OpenAI, в частности, намерена вложить в проект несколько миллиардов долларов.

Nscale, созданная в 2024 году, пообещала инвестировать $2,5 млрд в строительство дата-центров в Великобритании в течение трех лет. В январе компания объявила, что построит ЦОД в Эссексе для ИИ-разработок с использованием до 45 тыс. передовых чипов Nvidia GB200.

Альтман и Хуан входят в делегацию топ-менеджеров американских компаний, готовящихся посетить Великобританию одновременно с президентом США Дональдом Трампом. Делегация включает представителей широкого круга отраслей, и в общей сложности они могут объявить об инвестициях в десятки миллиардов долларов, отмечают источники.

OpenAI Nvidia Сэм Альтман Дженсен Хуан Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до конца сентября

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

В США назвали отказ от нефти РФ условием для урегулирования спора о пошлинах для Индии

В ЕК считают, что еще рано раскрывать подробности 19-го пакета санкций против России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });