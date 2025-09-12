Поиск

Алиханов допустил в 2028 году начало серийного производства самолета Бе-200

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что серийный выпуск самолета-амфибии Бе-200 запланирован на 2028 год.

"Сейчас на предприятии идет работа по ремоторизации Бе-200. Мы финансируем ОКР (опытно-конструкторская работа - ИФ) в этом году, продолжаем в следующем. Надеемся, что в 2027 году закончим эту работу. Если по итогам выполнения ОКР будет получен положительный результат, в 2028 году приступим к производству уже серийной машины", - сообщил Алиханов журналистам в ходе посещения завода ТАНТК им. Бериева в Ростовской области.

По его словам, сейчас обсуждаются дополнительные меры поддержки завода. "Мы сегодня с Юрием Борисовичем (Юрий Слюсарь, врио губернатора Ростовской области - ИФ) обсуждали, как дополнительно поддержать завод для того, чтобы все те задачи, которые перед нами ставит руководство страны были исполнены, и как сделать так, чтобы именно Таганрог от этого выиграл. Будем сейчас формировать новую программу, предусмотрим там эти мероприятия именно для этой площадки", - сказал Алиханов.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНТК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) основан в 1934 году. Предприятие специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.

Минпромторг Антон Алиханов Бе-200 ТАНТК Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева ОАК
