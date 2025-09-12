Вариант снижения ставки на 2 п.п. ЦБ даже не рассматривал

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вариант снижения ключевой ставки на 200 базисных пунктов, который рынок считал основным перед сентябрьским заседанием совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, на нем даже не рассматривался, следует из слов председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции в пятницу.

"Рассматривались два варианта на заседании – это снижение ставки на 1 процентный пункт и сохранение ставки", - сказала она.

По ее словам, аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились, а также то, что регулятору нужно оценить последствия уже принятых решений.

"Конечно, нужно будет получить больше информации, какая будет в конечном счете бюджетная политика", - добавила Набиуллина.