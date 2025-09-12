Поиск

ВЭБ получил в косвенное распоряжение 12,76% в "Софтлайне"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "ВЭБ.РФ" через ООО "Вертикаль инвестиции" получила в косвенное распоряжение долю в компании "Софтлайн" в размере 12,76%, следует из сообщения ВЭБа на ленте раскрытия информации.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ВЭБ – единственный учредитель ООО "Вертикаль инвестиции", а его управляющей компанией является SK Capital.

В первой половине августа было объявлено, что инвесткомпания Sk Capital, входящая в группу ВЭБа, станет владельцем более 10% акций ГК Softline. Акции приобретались из квазиказначейского пакета. Lock up по продаже акций - 2 года после закрытия сделки.

ГК Softline (ПАО "Софтлайн") – инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.

Бумаги компании торгуются на Мосбирже. Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 42,17%.

В начале прошлого года ВЭБ сообщил, что вошел в капитал инвестиционной платформы Sk Capital (ООО "СК Капитал") на паритетных началах (50/50) с фондом "Сколково". Среди задач Sk Capital было указано содействие в реализации инвестиционной политики ВЭБа в рамках технологической повестки.

