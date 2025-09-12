Рынок акций РФ завершил неделю снижением на решении ЦБ по ставке и заявлениях Трампа

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу упал из-за возросших распродаж после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых (многие ожидали снижения ставки на 2 п.п.), а также на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа по санкциям против РФ; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $67,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 2840 пунктов, обновив минимум на закрытие с 6 августа.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2839,73 пункта (-2,4%), индекс РТС - 1060,18 пункта (-0,9%); лидировали в откате акции "Эн+ груп" (-4,6%), АФК "Система" (-4,1%), "Юнипро" (-4%) и "АЛРОСА" (-4%), остальные "фишки" на МосБирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 сентября, составил 84,3798 руб. (-1,28 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,1-5,4%, доллар от ЦБ РФ подорожал на 2,82 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Роснефти" (-3,7%), "Газпрома" (-3,5%), "Группы компаний ПИК" (-3,5%), "Русала" (-3,2%), "Аэрофлота" (-3%), "ММК" (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (-2,8% и -2% "префы"), ВТБ (-2,7%), "Яндекса" (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (-2,6%), "Т-Технологии" (-2,5%), "НЛМК" (-2,3%), "МТС" (-2,3%), "Норникеля" (-2,2%), "Татнефти" (-2,1%), "Московской биржи" (-2%), "Интер РАО" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), "ВК" (-1,6%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,6%), "Северстали" (-1,4%), Сбербанка (-1,3% и -1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,2%), "ФосАгро" (-0,7%, до 7165 рублей).

ВТБ работает над тем, чтобы продолжить выплату дивидендов и в следующем году, в том числе с учетом прихода новых инвесторов в допэмиссию, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Но, отвечая на ваш прямой вопрос, дивиденды 2025 года за 2024-й будут не последними в корпоративной истории ВТБ. И мы понимаем, что, проводя допэмиссию, привлекая большой рыночный спрос, мы имеем своего рода ответственность перед нашими новыми инвесторами с тем, чтобы не было разочарований и в вопросе дивидендной политики. Поэтому в этой ситуации в 2026 году за 2025 год мы работаем над тем, чтобы дивиденды были", - заявил Пьянов в эфире радио РБК.

Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов по итогам I полугодия из расчета 273 рубля на акцию, сообщила компания. Это меньший из предложенных советом директоров вариантов выплат, максимально дивиденды могли составить 387 рублей на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 1 октября.

Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17,00% годовых, при этом регулятор вновь обошелся без направленного сигнала по ДКП в заявлении по ставке.

ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 6-7% и отметил, что напряженность на рынке труда значимо не снижается. ЦБ будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на 2026-2028 годы, сообщил регулятор.

Вариант снижения ключевой ставки на 200 базисных пунктов, который рынок считал основным перед сентябрьским заседанием совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, на нем даже не рассматривался, следует из слов председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции в пятницу.

"Рассматривались два варианта на заседании - это снижение ставки на 1 процентный пункт и сохранение ставки", - сказала она.

По ее словам, аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились, а также то, что регулятору нужно оценить последствия уже принятых решений.

Также Набиуллина сообщила, что индикаторы устойчивой инфляции с начала года заметно снизились, но для закрепления тренда потребуется время, особенно в условиях высоких инфляционных ожиданий.

Произошедшее за последнее время ослабление рубля является одним из индикаторов смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ), заявила глава Банка России. "С прошлого заседания произошло ослабление рубля. И движение курса является еще одним индикатором произошедшего смягчения денежно-кредитных условий", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Тем временем президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не может сказать, готова ли теперь Россия к урегулированию кризиса на Украине. "Сейчас президент Украины Владимир Зеленский хочет этого, а президент России Владимир Путин - неясно, хочет ли", - сказал он в интервью Fox News. При этом Трамп уточнил, что ранее ситуация была противоположной.

Он также сказал, что его терпение по отношению к РФ в связи с ситуацией на Украине "как будто иссякает и иссякает быстро".

Также Трамп заявил, что в отношении России могут быть введены санкции США против банков и торговые пошлины. "Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и (торговым) тарифам", - сказал Трамп в пятницу в эфире телеканала Fox News. Он напомнил, что ранее ввел повышенные торговые пошлины в отношении Индии. "Но Индия была нашим крупнейшим партнером", - подчеркнул президент США.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил неделю волной снижения, опустившись ниже середины коридора 2800-2900 пунктов. Геополитической неопределенности не убавилось, наоборот, появились новые угрозы западных санкций. В то же время ЦБ принял осторожное решение по ключевой ставке.

От регулятора ожидали более решительного шага, но и причины не спешить с секвестром ставки у ЦБ имелись. Это все еще высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, резкое ослабление рубля, рост активности в кредитовании, по-прежнему высокие темпы повышения зарплат и сложный внешний фон, полагает эксперт.

В понедельник будет опубликован блок важной китайской статистики за август, в том числе данные по промпроизводству и розничным продажам. Важных событий и публикаций на российском рынке в начале недели не ожидается. Рынок в ближайшее время будет "переваривать" пятничное решение ЦБ по ставке и оценивать поступающие геополитические новости. Прогноз по индексу МосБиржи на 15 сентября - колебания в рамках 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

Инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин также отмечает, что решение ЦБ не совпало с консенсусом рыночных ожиданий, предполагавших более уверенное снижение ставки - на 150-200 б.п. Регулятор предпочёл более осторожный шаг, и для этого имелись весомые аргументы. Центробанк подчеркнул, что экономика возвращается "к траектории сбалансированного роста", но отметил сохранение повышенных инфляционных ожиданий, высоких темпов роста зарплат, геополитическую напряженность, активизацию кредитования и ослабление рубля.

Сигнал регулятора умеренно негативен для акций, поэтому на рынке произошла закономерная волна снижения. Индекс МосБиржи в ближайшее время может остаться под умеренным давлением, так как инвесторы могли поторопиться с позитивной переоценкой акций, ожидая ключевую ставку на уровне 16% уже сейчас. В то же время шаг ЦБ может остудить пыл спекулянтов, пошедших в начале сентября в атаку против рубля на фоне чрезмерных ожиданий по снижению ключевой ставки. Вероятно, в октябре учетная ставка будет снова понижена, но прогнозировать размер шага сейчас затруднительно, отметил Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи по итогам недели потерял более 2%, ЦБ РФ лишил рынок монетарного фактора поддержки. В пятницу рынок ускорил темпы отката после снижения ключевой ставки ЦБ РФ лишь на 1 п.п., сохранения жесткого тона регулятора и усиления санкционной риторики ЕС и США.

ЦБ РФ придерживался достаточно жесткого сигнала на последующей пресс-конференции, а глава регулятора Набиуллина заявила, что в эту пятницу рассматривался также вариант сохранения ключевой ставки без изменений, и подчеркнула, что для закрепления дезинфляционного тренда нужно время. Судя по всему, снижение ставки на заседании в октябре при этом также не предрешено и, по словам Набиуллиной, будет во многом зависеть от параметров госбюджета, обратила внимание эксперт.

Вечером в пятницу геополитический фон ухудшился после предложения Трампа ввести "очень жесткие" санкции против России для ускорения темпов урегулирования украинского конфликта. ЕС планирует обнародовать 19-й пакет санкций против РФ до конца следующей недели, при этом ограничения могут коснуться прежде всего секторов энергетики и банков, отметила аналитик.

Наиболее заметным продажам после заседания ЦБ РФ подверглись бумаги эмитентов, инвесторы в которых больше всего надеялись на активное снижение ставки из-за высокого уровня долга ("Эн+ Груп", "Сегежа"), а также застройщики ("Группа ЛСР" и другие), для которых монетарная политика важна в контексте спроса на ипотеку, констатирует Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС устремились к поддержкам 2830 пунктов и 1040 пунктов соответственно, пробой которых может спровоцировать новую волну снижения. Умеренно жесткие итоги заседания ЦБ в пятницу лишили российский рынок монетарного драйвера роста, к чему добавилось также усиление геополитической напряженности и риски введения новых санкций против РФ и ее партнеров уже в ближайшие дни. На этом фоне индекс МосБиржи может вскоре закрыть августовский "гэп" и закрепиться ниже 2800 пунктов. В то же время решение ЦБ по ставке выступает краткосрочно позитивным фактором для рубля, заключила представитель "Велес Капитал".

Зарубежные фондовые рынки

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), ушла вниз Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE уменьшились на 0,02-0,4%), нет единого вектора в США (индексы акций к 18:50 по Москве снизились на 0,1-0,4%, но подрос на 0,3% Nasdaq).

Объем промышленного производства в Японии в июле снизился на 1,2% относительно предыдущего месяца, согласно окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Предварительно сообщалось о более значительном падении - на 1,6%, и опрошенные Trading Economics аналитики не прогнозировали пересмотр с этого уровня.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре опустился до 55,4 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали снижения до 58 пунктов, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены скорректировались вверх после снижения из-за опасений, что рынок столкнется с избытком предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $67,43 за баррель (+1,6% и -1,7% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,25 за баррель (+1,4% и -2% в четверг).

Поддержку рынку оказывают геополитические риски, перевешивающие опасения трейдеров в отношении потенциального избытка предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+.

Евросоюз завершает работу над новым пакетом санкций в отношении России, заявила в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отметила, что ЕС, в частности, изучает дополнительные ограничения на продажу российской нефти.

С начала этой недели стоимость Brent увеличилась на 3,3%, WTI - на 2,5%.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогнозы роста мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тыс. б/с. С учетом прогнозируемого увеличения спроса, избыток ее предложения на рынке в этом году может составить более 1,9 млн б/с, ожидают в МЭА.

Глава нефтяного направления Trafigura Бен Лукок полагает, что справедливая цена нефти в настоящее время - в районе $55, учитывая баланс спроса и предложения. "Однако цены не находятся на этом уровне из-за ряда факторов риска, которые в данный момент закладывает рынок, - и это санкции, тарифная политика Вашингтона, конфликты на Ближнем Востоке и Украине", - заявил он в интервью Bloomberg.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в пятницу подешевели акции "ГК Самолет" (-5,6%), "СПБ биржи" (-4,8%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-4,8%), "Группы ЛСР" (-4,7%), МКПАО "Эталон" (-4,5%), ПАО "Ви.ру" (-4,5%), ПАО "Русолово" (-4,4%), ПАО "Сегежа Групп" (-4,4%), "Мосэнерго" (-4,1%), ПАО "Бурятзолото" (-4,1%), "М.Видео" (-4,1%).

Выросли бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (+8,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+6,1%), ПАО "Светофор Групп" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,93 млрд рублей (из них 11,67 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 10,52 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,08 млрд рублей на акции "Т-Технологии").