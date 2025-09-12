Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во II квартале на уровне 1,1% в годовом выражении

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ во II квартале 2025 года составил 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в I квартале, опубликовал Росстат в пятницу первую оценку этого показателя за второй квартал.

Таким образом, Росстат подтвердил свою предварительную оценку динамики ВВП во II квартале, сделанную в середине августа.

Оценка Росстата за I полугодие 2025 года также была подтверждена - рост на 1,2%.

"Объем ВВП России за II квартал 2025 г. составил в текущих ценах 49 трлн 516,8 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2024 г. составил 101,1%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2025 г. по отношению ко II кварталу 2024 г. составил 103,6%. Объем ВВП за I полугодие 2025 г. составил в текущих ценах 97 трлн 263,6 млрд рублей, индекс его физического объема относительно I полугодия 2024 г. составил 101,2%", - говорится в сообщении Росстата.

Согласно данным Росстата, на рост ВВП во II квартале в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: гостиницы и рестораны - 9,2%, обрабатывающие производства - 3,8%, строительство - 2,7%. Кроме того, на динамику ВВП во II квартале 2025 года повлиял рост добавленной стоимости в следующих отраслях: финансы и страхование - 11,0%; госуправление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - 5,3%, информация и связь - 3,5%; деятельность в области культуры и спорта - 1,6%.

Вместе с тем ряд отраслей показали снижение индекса физического объема добавленной стоимости во II квартале: водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов - на 3,9%; оптовая и розничная торговля - на 2,0%; добыча полезных ископаемых - на 1,2%.

Как сообщалось, за январь-июль 2025 года рост ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, составил 1,1%, в том числе в июле рост экономики замедлился до 0,4% в годовом сравнении после повышения на 1,0% в июне.

Минэкономразвития в базовом сценарии (от апреля) прогнозировало рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5%, в середине сентября представит уточненный прогноз, который, как отмечалось, может быть понижен до 1,2%.

ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0-2,0%. В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на брифинге, что траектория динамики ВВП пока идет ближе к нижней границе прогноза Банка России.

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,1% (консенсус-прогноз снизился с 1,4% по опросу в начале августа).