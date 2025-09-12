Экономика РФ, по оценке Росстата, избежала вхождения в техническую рецессию во II квартале

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ВВП РФ, очищенный от сезонного фактора, во II квартале 2025 года, по оценке Росстата, вырос на 0,4% после снижения на 0,6% в I квартале, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте статистической службы.

Таким образом, экономика РФ не вошла в техническую рецессию (два квартала подряд снижения сезонно очищенного ВВП).

Ранее в пятницу аналогичную оценку ситуации в российской экономике дала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"По нашим оценкам, которые мы еще будем уточнять, пока еще не вышла детальная разбивка ВВП, по мнению ряда аналитиков, во II квартале сезонно сглаженный ВВП был выше I квартала. Поэтому даже утверждения (ряда аналитиков - ИФ) о технической рецессии (когда два квартала подряд фиксируется снижение сезонно сглаженного ВВП - ИФ) на сегодняшний день выглядят по крайней мере дискуссионно", - сказала она.

Комментируя термин "рецессия", глава ЦБ отметила, что "общепринятым определением рецессии среди макроэкономистов считается значительное снижение макроэкономической активности". "Причем не на основании какого-то одного показателя или показателей отдельных отраслей, а тех показателей, которые охватывают большую часть экономики и, как правило, длятся несколько кварталов, проявляются в широком круге показателей, в том числе в занятости, в реальных доходах населения, в потребительском спросе, в производстве, в продаже по широкому кругу отраслей", - напомнила она.

"Технической рецессией, действительно, комментаторы склонны называть статистическую регистрацию двух последовательных кварталов снижения реального ВВП", - добавила глава ЦБ.

"Но в связи с этим три соображения. Первое – ошибочно это считать свершившейся рецессией, если иные показатели это не подтверждают. Второе - данные по ВВП, а тем более квартальная разбивка подвержены значительным пересмотрам. Именно поэтому макроэкономисты не сводят оценку ситуации в экономике только к ВВП, а должны смотреть на более многогранную картину. Третье - оценки сезонно сглаженной динамики ВВП существенно разнятся. У нас действительно в I квартале ВВП снизился после сильного скачка IV квартала прошлого года", - сказала Набиуллина.

Как сообщалось, в годовом выражении, по оценке Росстата, ВВП РФ во II квартале 2025 года вырос на 1,1% после роста на 1,4% в I квартале.

Минэкономразвития в базовом сценарии (от апреля) прогнозировало рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5%, в середине сентября представит уточненный прогноз, который, как отмечалось, может быть понижен до 1,2%.

ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0-2,0%. В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на брифинге, что траектория динамики ВВП пока идет ближе к нижней границе прогноза Банка России.

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,1% (консенсус-прогноз снизился с 1,4% по опросу в начале августа).