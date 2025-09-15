Поиск

Fitch снизило рейтинг Франции до "A+" со стабильным прогнозом

Новый рейтинг стал худшим в истории Франции

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Франции до "A+" с "AA-" на фоне политической нестабильности и растущего госдолга страны.

Новый рейтинг является худшим за всю историю Франции. Прогноз по рейтингу остается "стабильным".

Рейтинг Франции от Standard & Poor's находится на уровне "AA-" с "негативным" прогнозом, от Moody's "Aa3" со "стабильным" прогнозом.

Понижение рейтинга произошло через несколько дней после отставки премьер-министра Франции Франсуа Байру. Его правительство потеряло доверие парламента из-за попытки принять проект бюджета, предусматривающий жесткие меры экономии. Новым премьер-министром назначен Себастьян Лекорню.

"Поражение правительства на голосовании о доверии демонстрирует повышенную фрагментированность и поляризацию во французской политике", - заявило Fitch. По мнению аналитиков, это усложняет задачу по ограничению годового дефицита бюджета, который, по принятым в ЕС правилам, не должен превышать 3% ВВП.

Госдолг Франции продолжает увеличиваться, отмечает Fitch. По прогнозам агентства, в 2027 году он вырастет до 121% ВВП с 113,2% в 2024 году. Это вдвое выше медианного показателя для стран, имеющих рейтинг категории "А".

Fitch Франция Себастьян Лекорню Франсуа Байру
