Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню после решения ЦБ по ставке

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Утром в понедельник на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню на решении Банка России по ключевой ставке и корректируется вверх после падения значительную часть прошлой недели.

После первой минуты торгов юань дешевел на 5,75 копейки, до 11,692 рубля. При этом юань оказался на 13,43 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Банк России с 15 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 17% годовых.

Это меньше, чем прогнозировало большинство аналитиков, предполагавших, что регулятор предпочтет больший шаг снижения - в 200 б.п. (до 16% годовых). Лишь небольшая часть экономистов прогнозировала меньший шаг снижения в 100 б.п. (до 17%).

Регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и находятся в диапазоне 4-6% в пересчете на год. На текущие темпы роста цен в июле-августе значимо повлияли разовые факторы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины.

Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились, сохраняясь в целом на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 24 октября.

Рубль попытается продолжить волну восстановления по отношению к юаню на торгах в понедельник, курс пары при этом пока останется в диапазоне 11,5-12 рублей за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На горизонте ближайшей недели ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в коридоре 11,5-12 рублей за юань с тяготением к его нижней половине, которая, на наш взгляд, остается актуальной с точки зрения текущего соотношения спроса и предложения, - пишет эксперт в комментарии. - Более того, до конца сентября видим возможности для тестирования китайской валютой нижней границы данного коридора, чему может поспособствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 29 сентября".

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в понедельник после роста на прошлой неделе.

К 10:06 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,3%, до $67,19 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,34%, до $62,89 за баррель.

Обе марки за минувшую неделю подорожали более чем на 1%.

Участники рынка следят за новостями об ударах украинских дронов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, в том числе по крупным НПЗ и экспортным терминалам.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.