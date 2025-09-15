Поиск

Поставки газа в Армению остановят с 16 сентября из-за ремонта на газопроводе в России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Подача природного газа из России в Армению будет приостановлена из-за ремонтных работ на территории России, сообщило ЗАО "Газпром Армения".

"С 09:00 часов 16 сентября до 09:00 часов 26 сентября на магистральном газопроводе Северный Кавказ-Закавказье (DN 1400) на территории Ставропольского края будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу", - говорится в сообщении.

В эти дни бесперебойное газоснабжение потребителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

"Газпром" является основным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети выступает ЗАО "Газпром Армения" - 100%-я "дочка" российского концерна.

Армения также получает газ из Ирана с 2009 года, перерабатывает его в электроэнергию и экспортирует в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 куб. м природного газа. Участвующие в программе электростанции на основе 1 куб. м природного газа из Ирана вырабатывают 4-4,5 кВт.ч электроэнергии, излишек остается в Армении.

Поставляемый из Ирана природный газ используется исключительно в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию", соглашение по которому действует до 2030 года.

