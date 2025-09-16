Основная сессия на торгах началась ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" во вторник корректируется вверх в рамках закрытия коротких позиций игроками на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent торгуется у $67,4 за баррель).

Сдерживающими факторами для покупателей остаются риски введения Западом новых антироссийских санкций и недостаточное смягчение монетарной политики Банка России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4%, лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" (+1,2%) и ПАО "Полюс" (+1,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 2821,18 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 1069,84 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 16 сентября, составляет 83,0718 рубля (-1,31 рубля).

Подорожали также акции "МТС" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "Норникеля" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Русала" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,2%), "ВК" (-0,2%).

В Евросоюзе прорабатывают идею с введением санкций против компаний КНР и Индии за их роль в поставках Россией нефти, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, ЕС в рамках готовящегося пакета санкций взвешивает возможность применить санкции против компаний в Индии и Китая за то, что они дают России возможность торговать нефтью.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Белый дом не собирается самостоятельно, без аналогичных шагов со стороны ЕС, вводить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров из-за приобретения КНР нефти у России. "Мы ожидаем, что теперь европейцы внесут свой вклад. Мы не собираемся двигаться дальше без европейцев", - сказал он.

Глава Минфина подчеркнул, что Европе нужно играть более весомую роль в сокращении доходов, поступающих России от продажи нефти, и в урегулировании украинского кризиса.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если страны ЕС желают усиления американских санкций против России, им придется предпринимать аналогичные шаги, в том числе в отношении закупок нефти.

На прошлой неделе Financial Times сообщала, что Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7 с целью убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против России, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп заверил, что урегулировать кризис на Украине также позволят высокие пошлины на импорт КНР.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, покупателей на рынке акций сдерживает понимание, что период жесткой ДКП ЦБ в стране, по-видимому, продлится дольше, чем предполагалось. Кроме того, давление на отечественные акции продолжает оказывать сохраняющаяся напряженность в геополитике. На таком фоне участники торгов предпочитают придерживаться осторожного подхода и не торопятся выкупать заметно подешевевшие за последние дни бумаги российских компаний, полагает эксперт.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего канала, а также опустился ниже 50-дневной скользящей средней. Целью дальнейшего снижения является поддержка 2700 пунктов, считает Додонов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи в рамках коррекции попытается выйти к верхней границе диапазона 2800-2850 пунктов.

Накануне индекс МосБиржи опускался к нижней границе целевого диапазона 2800-2850 пунктов, где часть инвесторов перешла к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что вылилось в коррекционный отскок.

"Во вторник ожидаем сохранения рынком позиций в диапазоне 2800-2850 пунктов. При этом индекс МосБиржи на фоне умеренного улучшения геополитического фона, способствующего фиксации прибыли по коротким позициям и открытию спекулятивных "лонгов", может отыграть часть потерь и выйти к верхней границе данного коридора", - считает Зварич.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, цели снижения индекса МосБиржи еще не достигнуты.

Наметившийся отскок рынка вверх очень похож на окончание падения, тем более что повод для отката был слабым - снижение ключевой ставки ЦБ всего лишь по нижней границе ожиданий рынка. Однако технические факторы говорят о высокой вероятности возобновления продаж. На дневном графике индекса МосБиржи явно виден "гэп" от 7 августа. Его хорошо бы закрыть, спустившись в район 2790 пунктов, чтобы он впоследствии не мешал росту. В районе 2720 пунктов расположена очень сильная поддержка, от которой стоит активно открывать спекулятивные "лонги". Но пока нет уверенности, что эти цели будут достигнуты, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,1-0,9%, при этом обновили максимумы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,9%).

В центре внимания рынков на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое завершится в среду, 17 сентября. Инвесторы и аналитики уверены, что ФРС опустит базовую процентную ставку, допуская даже снижение сразу на 50 базисных пунктов. Вероятность уменьшения ставки на 25 б.п. оценивается рынком в 95,9%, на 50 б.п. - в 4,1%, по данным FedWatch.

Участники рынка будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые могут помочь им скорректировать представление о перспективах ДКП.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре опустился ниже нулевой отметки, до минимальных за три месяца минус 8,7 пункта по сравнению с 11,9 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше нуля говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, предполагали, что индекс составит 5 пунктов.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,2%).

Нефть утром во вторник растеряла утренний рост, подогретый ранее геополитической напряженностью.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1% до $67,39 за баррель (+0,7% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,03% до $63,27 за баррель (+1% в понедельник).

Армия обороны Израиля начала наземное наступление на Газу с целью его занять и добиться полного разгрома ХАМАС, сообщил министр обороны Исраэль Кац. Вечером 15 сентября израильские ВВС нанесли удары по городу, а затем в него зашли израильские танки, как сообщили палестнские СМИ.

Инвесторы также опасаются перебоев в поставках нефти из России.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания первого с декабря прошлого года снижения процентной ставки ФРС по итогам заседания во вторник-среду.